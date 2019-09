Carlos Calderón recuerda la travesura que por poco lo lleva a prisión

Carlos Calderón recordó sus años de niño en una charla bastante sincera durante el segmento Sin Rollo de Despierta América. El presentador, reveló que durante su juventud hizo algunas travesuras que por poco lo enfrentan a la justicia, algo que hoy recordó con simpatía pero que no recomienda a los chicos que hagan, pues por poco termina en la cárcel después de robar un automóvil... Aunque no todo era lo que parecía.

VER GALERÍA

Carlos Calderón confesó sus travesuras juveniles

"Una vez casi caigo en las redes de la cárcel porque robé un coche", confesó Carlos ante la mirada llena de sorpresa de Maity Interiano y Elyangelica González. "Me cacharon", agregó para después explicar su travesura.

Notas relacionadas:

- ¿En dónde está Carlos Calderón? Desde hace seis semanas ha estado alejado de Despierta América

- Carlos Calderón regresa a 'Despierta América' ¡acompañado de su novia!

"Era un cochecito de este tamaño, en el súper y tenía ocho años", agregó, provocando la risa de sus compañeros. "Me cacharon y me querían llevar a prisión, pero me salvó mi papá", recordó con mucha alegría sobre aquel día en el que aprendió que si robaba, aunque fuera algo pequeño, la justicia estaría detrás de él.

VER GALERÍA

Carlos Calderón recordó su delito, y aunque se trató de algo menor, la experiencia le sirvió para no robar

El guardia del centro comercial que sorprendió al entonces pequeño Carlitos le advirtió que por su conducta tendrían que remitirlo al lugar a donde llevaban a los niños que se portan mal. Pero él se sentí bastante valiente para pagar por lo que había hecho y le dijo: "¡Lléveme, lléveme".

Entre broma, agregó a su experiencia que dijo: "Estoy solo, soy un criminal". Sin embargo, más serio y sin afán de dar un mal ejemplo, con una sincera sonrisa el presentador aseguró ante las cámaras: "Soy inocente".

Carlos Calderón, feliz de regresar al programa de televisión que tanto ama

El carisma de Carlos Calderón es algo que no sólo extrañaban sus compañeros de Despierta América. El público también quería volver a ver al presentador de nuevo frente a las cámaras, pues tuvo que estar en reposo absoluto en casa durante seis semanas, debido a una lesión en el talón de Aquiles.

Loading the player...

Su regreso al set no sólo estuvo lleno de alegría por parte de la gente que trabaja con él, sino también por el cariño y el apoyo de una mujer muy especial: su novia. Fue justo en ese día cuando la chica que le roba los suspiros por fin apareció frente a las cámaras, aunque su identidad aún permanece reservada, pues la fama y la exposición pública no parece ser del todo su agrado.