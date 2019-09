Danilo Carrera habla sobre los planes de boda con Michelle Renaud

Danilo Carrea no puede ocultar el gran amor que tiene por su novia, la actriz Michelle Renaud. El también actor aprovecha cada oportunidad que tiene para gritar a los cuatro vientos lo mucho que la quiere y, entre esas declaraciones, ahora habla sobre las posibilidades de ser felices juntos en un futuro en el que sí se ve en el altar con ella.

Danilo Carrera y Michelle Renaud están muy enamorados

El actor se deshizo en halagos para la mujer que ama mientras daba una entrevista para el programa mexicano, Hoy. "Es una mujer muy madura que me enseña cosas a diario. Es una mujer muy inteligente y es una mujer que tiene todo, que la vida nos ha dado, a ella y a mí, todo", dijo emocionado.

Con una flecha de Cupido bien clavada, el actor no se escapó a la pregunta sobre sus planes a futuro con Michelle. "¿Quién no está en una relación para llegar a eso?", explicó refiriéndose a casarse con la actriz y formar una familia. "Siempre he dicho que me encantaría casarme, que me encantaría tener hijos", agregó en cuanto a sus metas personales.

Danilo Carrera y Michelle Renaud, "saldrían unos hijos guapísimos"

Aunque Danilo Carrera se encontraba entre tomas de la telenovela Vencer el Silencio, que pronto saldrá al aire, el actor se puso en modo soñador para imaginar cómo sería su familia con la mujer que tanto ama.

Danilo Carrera se lleva de maravilla con Marcelo, el hijo de Michelle Renaud

"¡Saldrían unos hijos guapísimos y hermosísimos con Mich!", dijo con emoción. Al pensar en ello, el actor de inmediato recordó la relación que Michelle tiene con su hijo Marcelo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado. "Es una gran mamá cuando la ves con Marcelo, que es un niño hermoso".

Y aunque tiene todo seguro en la mente, el actor dejará que el tiempo hable por sí mismo para que los planes entre ambos se hagan realidad. Mientras, la pareja disfruta al máximo cada momento que pasa junta.