Joy Huerta, conmovida hasta las lágrimas al hablar de cómo educará a su hija

La maternidad ha cambiado por completo la vida de Joy Huerta, quien en mayo pasado recibió junto a su esposa a su hija Noah. Desde entonces, ve el mundo con diferentes ojos, siempre poniendo por delante sus intereses como mamá y tomando cada una de sus decisiones basada en el bienestar de su pequeña. Así lo demostró en la Cumbre Mundial de Premios Nobel, en donde entre lágrimas habló de cómo piensa educar a su hija rompiendo estereotipos.

Joy Huerta se convirtió en mamá en mayo pasado. Ella y su esposa son las más felices con la pequeña Noah

La cantante del dúo Jesse & Joy no contuvo las lágrimas al hablar del futuro que imagina como mamá. "Acabo de tener una nena. Y para mí es vivirlo día a día", dijo emocionada. "Cómo puedo romper estos estereotipos, cómo puedo romper con estos estigmas; cómo le puedo enseñar a mi hija a que no por ser mujer ya tiene limitantes en esta vida sino todo lo contrario, a que ella crezca y no nada más diga ‘me quiero casar y que me solucionen la vida’, sino decir ‘¿cuáles son mis opciones?, ¿cuáles son mis roles en esta vida?¿cómo puedo aportar a mi sociedad?’", agregó.

Joy, con apoyo y mucho respeto en la educación de su hija

Joy sabe que tiene un camino complejo que recorrer, pero sabe que con respeto todo es posible. Por ello es que además de apoyar a su pequeña en cualquier situación que se presente, sabe que una educación basada en el respeto por los demás será pieza clave.

La cantante está de lo más feliz en su etapa como mamá y ha obsequiado pequeños detalles de esta faceta de su vida

“Creo que la paz está en el que nos respetemos unos a los otros y a mi hija serán los primeros valores que le inculquemos; que ella se respete a sí misma y respetar a su entorno”, explicó sobre el plan que tiene junto a su esposa.

La cantante reconoció la labor de otras personas, a quienes agradeció desde el fondo de su corazón. “Sé que la lucha no va a ser fácil, y no ha sido fácil, pero que tomen en cuenta que ha mejorado gracias a muchísima gente que ha puesto su vida para que esto siga mejorando y que gente como yo, logrará que se mejore más”.