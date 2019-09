J Balvin admite que sus fans son su mejor terapia contra la ansiedad que padece

En medio de su gira Arcoiris, la cual ha llevado a J Balvin a recorrer gran parte del mundo, el cantante hizo un alto en su ajetreada agenda para hablar con sus fans sobre su salud mental, pues confesó en sus redes sociales padecer de ansiedad. Tras este momento de sinceridad, el colombiano comenzó a recibir un sinfín de muestras de apoyo y cariño por parte de sus amigos y sus seguidores, quienes le aseguraron nunca lo harían sentir solo.

J Balvin reveló que padece de trastorno de ansiedad

Pues bien, el intérprete de La Canción ha correspondido al amor y respaldo que ha recibido en los últimos días y a través de sus redes compartió un emotivo mensaje para todos sus fans. “¡Por estos días, ustedes han sido mi terapia!” escribió Balvin junto a un video de uno de sus conciertos grabado por uno de sus fans y en el que también expresa su agradecimiento por todo el amor que le han enviado en estos momentos difíciles por los que atraviesa.

El cantante se sinceró con sus fans Video: @jbalvin

“En este momento de la vida y en estas pruebas que me llegan, solo quiero dar este mensaje... hoy no estoy para postear fotos ni para lo de siempre; tengo que ser genuino y explicarles que hoy, esto es lo que me nace. Estos últimos shows han sido terapéuticos, porque por estos días ustedes han sido mi energía”, dijo con el corazón en la mano.

El interprete continuó su mensaje con un fragmento del poema No Te Rindas del poeta Mario Benedetti. “No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero”, finalizando con estas inspiradoras palabras su mensaje.

El cantante pidio oraciones para él y para quienes sufren de algun problema como el que padece

Fue el pasado 21 de septiembre cuando de forma muy sincera el cantante confesó su enfermedad y la compartió con todos sus fans. “Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte… ¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará”, dijo. “Todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo: ¡ve, busca ayuda¡, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad. Aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen", dijo.