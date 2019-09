Irina Baeva se sincera sobre los efectos de su relación con Gabriel Soto

Los últimos meses no fueron fáciles para Irina Baeva, quien tras haber confirmado su relación con Gabriel Soto se vio envuelta en un sinfín de rumores, críticas y ataques hacia su persona que terminaron por mermar su estado de ánimo, al ser considerada como la tercera en discordia en la relación que su actual pareja tenía con Geraldine Bazán, su exesposa y madre de sus dos hijas. Justo cuando la tormenta ha parado y con las heridas en proceso de sanación, la actriz abrió su corazón y de una forma muy sincera habló sobre ese duro momento de su vida y de su relación con el actor.

Irina Baeva se sinceró respecto a su vida sentimental

A través de un video titulado ¡Arriba Eva!, que Irina compartió en sus redes sociales, explicó cómo fue que se convirtió en blanco de críticas e insultos por parte de gente que no la conoce ni entendía el contexto en el que se daba su relación con Soto. Baeva comenzó su mensaje tomando como referencia la historia bíblica apócrifa de una mujer de nombre Lilith, quien según el relato fuera la primera esposa de Adán y que debido a su rebeldía se convertiría después en un demonio, creando entonces Dios a Eva de la costilla de Adán. A partir de esta historia la actriz comenzó a hablar de su experiencia y de cómo el haberse enamorado de un hombre separado la llevó a ser blanco de críticas.

Irina y Gabriel comenzaron una relación hace unos meses

“Normalmente las mujeres que somos fuertes, las mujeres que luchamos por nuestros derechos y que buscamos la igualdad y la equidad normalmente somos rechazadas y nos convertimos en un diablo para mucho. A mí me pasó desde que yo era muy joven, pero hace poco sucedió algo en mi vida privada que me convirtió en el peor de los demonios, por no haber hecho nada, si les soy sincera”, dijo la actriz en su video en el que se observa que le habla a otras mujeres en lo que parece ser una conferencia.

La actriz habló sobre lo difícil que fue el inicio de su relación con Gabriel

“Les comentaba que hace poco sucedió algo en mi vida privada. Yo me enamoré de un hombre separado, quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su expareja era un papel. Por eso, ambos, ojo, ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando, como Lilith, me convertí en un demonio”, agregó.

La actriz hizo énfasis en que a pesar de haber sido señalada por haberse enamorado es consciente de no ser todo eso de lo que la acusan, aunque admitió que llegó el momento en el que confundida por el escándalo, consideró que todas eso que se decía de ella sin fundamento era real. “Me enamoré de un hombre maravilloso, que me ama y empecé una relación con él. Pero eso no me hace ser una rompe hogares ni una desalmada. Yo me considero una mujer fuerte, pero que hoy aquí, ante todos ustedes, acepta que le duele, y mucho, cuando piensan de ella cosas que no son”, comentó.

Irina fue señalada por su relación con el actor

Irina Baeva también fue clara al hablar de la forma en la que fue puesta como una villana, mientras que a Grabriel nadie lo señaló. “¿Qué pasó con él? Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil… en una roba maridos, en una rompe hogares… Hubo consecuencias graves para mí, personales y profesionales”, comentó. En ese mismo sentido, la originaria de Rusia dijo que haber pasado por todo esto le abrió los ojos respecto a la forma en la que hombres y mujeres se relacionan a diario. “Me hizo darme cuenta de lo injustos que somos en realidad, y de la falta de igualdad en el mundo a casusa de los prejuicios, esos prejuicios que día a día nos ponen límites”, aseguró.