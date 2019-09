Jharrel Jerome, el latino que triunfó en los Emmy 2019

Es la noche más importante para la televisión y los latinos estuvieron presentes con su talento en los Premios Emmy 2019. Jharrel Jerome, el actor estadounidense de origen dominicano, no sólo estuvo nominado en la categoría Mejor Actor de una Película Televisiva o Serie Limitada; sino que subió al escenario en medio de aplausos para reclamar el premio que lo califica como el favorito en ese sector.

Jharrel Jerome se llevó a casa la estatuilla por su actuación en When They See Us

Jharrel es uno de los actores que más destacan en la serie creada por Ava DuVernay y transmitida a través de Netflix. En la misma categoría, Jerome compitió junto a un hispano más: Benicio Del Toro, quien participaba por su rol en Escape at Dannemora.

Durante su discurso, no sólo agradeció a las personas que lo han apoyado desde que externó su sueño de ser actor, sino que se imaginó en dónde podría haber estado esa noche de no haberlo logrado. "Siento como si debiera estar ahora mismo en el Bronx relajado, pero estoy ahora enfrente de los que me inspiraron", dijo emocionado con el premio entre sus manos.

Jerome interpreta a Korey Wise, uno de cinco jóvenes que fueron acusados injustamente de un delito, y cuya historia inspiró When They See Us

Aunque no le fue sencillo encontrar las palabras para expresar lo feliz que se sentía por haber sido reconocido en su profesión, en una mezcla de inglés y español Jharrel dio gracias a su familia, a las personas de Netflix, a Ava DuVernay -la directora y creadora de la serie-. El actor agregó en su discurso a "los cinco de Central Park", quienes fueron acusados injustamente por un delito femenino en 1989, quienes inspiraron la historia que hoy está en boca de todos. y a quienes se refirió como "los cinco absueltos".

Los otros actores latinos en los Emmy 2019

Además de Jharrel Jerome, dos actores latinos más estaban entre las filas a la espera de los anuncios de los ganadores. El colombiano John Leguizamo también compitió por el premio en Mejor Actor de una Película Televisiva o Serie Limitada, por When They See Us. Sin emabrgo, su amigo y colega se alzó con el premio.

Benicio Del Toro obtuvo su primera nominación al Emmy, aunque el premio quedó en manos de Jharrel Jerome

Benicio Del Toro celebró su primera nominación a los Emmy, y aunque no se llevó a casa el galardón, su actuación en Escape at Dannemora es memorable por su papel. El puertorriqueño es reconocido por su trabajo en el cine, talento que con esta serie trasladó a la pantalla chica.