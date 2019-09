¡La noche más esperada de la televisión por fin llegó! La 71a edición anual de los Primetime Emmy Awards se llevó a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Una ceremonia que honra a los mejores actores, actrices, productores y demás responsables por el entretenimiento en la pantalla chica durante el último año. Desde Fleabag de Amazon Prime Video hasta Killing Eve de la BBC y When They See Us de Netflix (basado en la historia real de Exonerated Five).

Ésta, sin duda, será una noche para recordar, ya que los nominados como Mandy Moore (This Is Us), Billy Porter (Pose) y Jharell Jerome (When They See Us) desfilaron ante las cámaras aún con la emoción de saber si ganarían en la categorías en las que destacaba su nombre. La ceremonia, además, es la primera después de que la exitosa serie Game of Thrones concluyera sus temporadas, y a pesar de las diversas reacciones de sus fans ante el final de la historia, la serie logró un récord de 32 nominaciones al Emmy (superando a NYPD Blue con sus 27 nominaciones en 1994).

Jharell Jerome, el actor dominicano-estadounidense, junto con el también actor latinoamericano John Leguizamo, fue uno de los pocos latinos nominados para los premios de esta noche

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2019:

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Guionista para una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Director para una serie de comedia: Harry Bradbeer, Fleabag

Mejor actor principal en una serie de comedia: Bill Hader, Barry

Mejor actriz principal en una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Programa destacado de competencia y realidad: RuPaul’s Drag Race

Maisie Williams, quien interpretó a Arya Stark en Game of Thrones, fue nominada a Mejor actriz de reparto en una serie dramática junto con sus coprotagonistas Lena Headey (Cersei Lannister) y Gwendoline Christie (Brienne de Tarth)

Mejor actriz de reparto en serie o película limitada: Patricia Arquette, The Act

Dirección sobresaliente en una serie o película limitada: Johan Renck, Chernobyl

Mejor actor de reparto en una serie o película limitada: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Guinista para una serie o película limitada: Craig Mazin, Chernobyl

Mejor actor principal en una serie o película limitada: Jharell Jerome, When They See Us

Mejor película de televisión: Bandersnatch, Black Mirror

Mejor actriz principal en una serie o película limitada: Michelle Williams, Fosse / Verdon

Mejor serie limitada: Chernobyl

Mejor guion en una serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor Serie de sketches de variedades: Saturday Night Live

Mejor dirección para una serie de variedades: Don Roy King, Saturday Night Live

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor actor secundario en una serie dramática: Peter Dinklage, Game of Thrones

Mejor guion en una serie dramática: Jesse Armstrong, Succession (Nobody Is Ever Missing)

Mejor actriz de reparto en serie de drama: Julia Garner, Ozark

Mejor actor principal en una serie dramática: Billy Porter, Pose

Mejor dirección en una serie dramática: Jason Bateman, Ozark

Mejor actriz principal en una serie dramática: Jodie Comer, Killing Eve