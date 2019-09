Salma Hayek comparte una tierna felicitación de cumpleaños para su hija Valentina

Salma Hayek no podría estar más emocionada. Y es que además de estar triunfando con el reciente estreno de su serie Monarca (Netflix), la actriz se encuentra de celebración, pues su hija Valentina Paloma, fruto de su relación con François-Henri Pinault, cumple este 21 de septiembre 12 años. Al ser una fecha muy especial, la protagonista de películas como Frida, compartió con sus seguidores un dulce recuerdo de su pequeña hija con el que ha enternecido a más de uno.

La bella Valentina cumplió sus primeros 12 años de edad

A través de sus redes sociales, la bella mexicana publicó un video en el que se puede observar a Valentina, cuando era una niña pequeña, escalar un árbol y saltar de rama en rama. Junto al clip, la también directora escribió un lindo mensaje de felicitación para su primogénita. “Esta adorable niña hoy cumple 12 años. Valentina: te amo de aquí hasta el infinito y de regreso, un millón de veces y cada día te amo más. Feliz Cumpleaños”, dijo.

Debajo de la publicación, los fans de la actriz han dejado un sinfín de bellas palabras y han abarrotado el video con más de 20 mil corazones, con lo que le han dejado en claro que el video les ha encantado. Entre los miles de likes destaca el de la hermana mayor de Valentina, Mathilde Pinault, hija que François-Henri tuvo durante una relación anterior.

Aunque Salma es muy celosa al hablar de su vida privada y de su hija, en ocasiones suele dar algunos detalles de cómo vive su relación con ella y de su maternidad. De hecho, en una entrevista para la revista Town & Country la mexicana habló de cómo fue convertirse en madre a sus 40 años.

La actriz se mostró muy emocionada por el cumpleaños de su hija

"Creo que soy una mejor madre por que la tuve después", dijo. La artista también compartió algunos detalles sobre la personalidad de su hija, a la que describió como "una niña muy creativa, inteligente, divertida y tenaz". A pesar de que haberse convertido en madre a los 41 años fue una gran decisión, la estrella de Beatriz at Dinner reconoce que no ha sido fácil. “Ya me canso”, dijo. “No voy a mentir”.