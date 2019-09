'No es fácil', J Balvin se sincera y revela que padece de ansiedad

Sin duda alguna, J Balvin es uno de los artistas más transparentes en el mundo de la música. El intérprete procura mostrarse siempre auténtico y no duda en hablar de lo que sucede en su vida privada de forma abierta. Pues bien, el colombiano ha hecho uso de sus redes sociales para hablar de su salud mental y alzar la voz por aquellos que sufren lo mismo que él: un trastorno de ansiedad.

El cantante abrió su corazón y se sinceró respecto a su salud mental

A través de un mensaje, el intérprete de Bonita abrió su corazón y de forma muy sincera habló de este padecimiento. En sus palabras, el cantante fue muy contundente y habló por todos aquellos que han pasado por lo mismo y no han recibido la comprensión y la empatía necesarias para afrontar sus problemas de salud mental de una mejor manera. “Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte”, se lee al inicio del mensaje de Balvin.

El intérprete admitió sufrir trastornos de ansiedad

“Las sensaciones y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso. Y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio”, dijo el colombiano en relación con la ansiedad, aclarando que este tipo de padecimientos es más común de lo que algunos podemos llegar a creer. “No es de locos, creo que es más loco no creer en eso”, agregó de forma contundente.

J Balvin continuó hablando de la importancia de reconocer que se padece ansiedad y de tomar cartas en el asunto, así como de rodearte de tu círculo más cercano y empático. “Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres”, agregó.

El cantante pidió a sus fans oraciones para él y para quienes padecen lo mismo

El reggaetonero finalizó su mensaje de una forma muy emotiva, pues además de asumir su padecimiento de forma pública, alzó la voz por todos aquellos que sufren de lo mismo y no ha n sido tomados en serio. “¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará”, dijo. “Todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo: ¡ve, busca ayuda¡, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad. Aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen".