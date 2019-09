Rafael Araneda celebra su cumpleaños en 'Enamorándonos' con Ana Patricia Gámez y su familia

Para Rafael Araneda, su nueva aventura profesional en Enamorándonos USA (UniMás) le ha traído grandes satisfacciones a nivel laboral, pero en lo personal ha tenido que hacer algunos sacrificios, como estar lejos de los suyos. Para sorprenderlo por su cumpleaños número 50, su esposa Marcela Vacarezza y sus tres hijos viajaron desde Chile para estar a su lado. En compañía, de Ana Patricia Gámez, ‘Rafa’ festejó junto con su familia, además de que su cumpleaños coincidió con el día de la Independencia de su país natal.

¡Qué gran equipo! Ana Patricia felicitó a su colega en su día especial

A través de sus redes sociales, Ana Patricia compartió dos fotografías; en la primera de ellas, aparece junto a su compañero de trabajo, y en la segunda, Ana se deja ver con la familia Araneda Vacarezza. La conductora de televisión acompañó las imágenes con los mejores deseos para su colega, con el cual ha formado una muy buena mancuerna en Enamorándonos USA. “Hoy Chile celebra su independencia y yo celebro a ¡mi gran compañero Rafael Araneda por su cumpleaños! Que gran show hoy en Enamorándonos donde su hermosa familia viajó para acompañarlo este día. Me siento muy agradecida de ser tu compañera laboral y aprender de ti querido Rafa, que Dios te siga bendiciendo”.

Agradecido por esta muestra de cariño, Rafael respondió a su compañera. “Muchas gracias, querida Ana Patricia por tus hermosas palabras. Yo feliz también de ser tu compañero y compartir cada jornada con todos ustedes que me han hecho sentir como en casa”.

En plena emisión del programa, Rafael fue sorprendido por su esposa y sus tres hijos, quienes llegaron al foro con un gran pastel y unos globos, mientras la banda del programa tocaba el típico Feliz Cumpleaños.

Además de su cumpleaños, ‘Rafa’ también aprovechó para celebrar a su país. El presentador –quien es uno de los rostros más conocidos de la televisión sudamericana—compartió una imagen alusiva a las fiestas patrias. “¡Un orgullo llevar nuestra bandera a cualquier parte del mundo! Y hoy con mi equipo de Enamorándonos desde acá desde los Estados Unidos, les enviamos un abrazo a todos mis compatriotas”.

Celebrando su orgullo chileno por todo lo alto

Un cumpleaños diferente

Agradecido por una vuelta más al sol, Rafael compartió una foto de cumpleaños acompañada por una bonita reflexión, en la que expresó lo feliz que estaba por tener a su familia a su lado, así como por las nuevas oportunidades de trabajo que han llegado a él en los últimos meses.

¡El mejor atuendo para celebrar sus 50!

“Hoy desperté feliz al lado de mi hermosa Marcelita, mis preciosos hijos, sus abrazos y regalos... Un cumpleaños que lo estoy viviendo de manera muy especial. Disfrutando de nuevos desafíos profesionales, formando parte de un equipo maravilloso que me ha hecho sentir en casa. También, lejos de muchos otros que me dieron la confianza para llegar hasta acá. ¡Eso no se olvida jamás!”.

“Sólo tengo palabras de gratitud para mi hermosa y enorme familia, para mis amigos de la vida, y los nuevos amigos que se han sumado en el camino. Gracias a tantos y por tanto amor. Un brindis aparte por mi padre y por mi madre”, indicó Araneda.