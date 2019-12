Aracely Arámbula se encuentra cerrando ciclos relacionados con su carrera como actriz. Hace unos días no sólo terminó de grabar la segunda temporada de La Doña, proyecto que vio la luz por primera vez en 2016; ahora también ha dicho adiós a Telemundo, la televisora con quien tuvo un contrato de exclusividad por algo más de cinco años.

©Getty Images Aracely Arámbula recién terminó de grabar la segunda parte de 'La Doña'

Aracely Arámbula decidió no renovar su contrato de exclusividad con la cadena Telemundo

Fue justo al dar el claquetazo final de esta serie cuando Aracely optó por no renovar el contrato que estipulaba que sólo trabajaría en producciones de la televisora. Algo que ella misma confirmó en una entrevista para La Opinión. “Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir”, explicó.

©Getty Images Aracely Arámbula se siente feliz de poder cerrar ciclos en su carrera.

En La Doña, la actriz comparte créditos con Juan Zepeda y Carlos Ponce

La razón detrás de esta decisión no es otra más que el deseo de seguir actuando, incluso en tramas que no estén relacionadas con la televisora. “Cuando se hizo La doña pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad", contó la también protagonista de La Patrona.

Aracely, de 44 años, continuó: "Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre. Telemundo lo sabía”.

Aracely, feliz con la libertad de elegir su camino actoral

Ahora, la actriz está muy contenta porque puede aceptar cualquier propuesta que le parezca atractiva y sin tener que esperar mucho tiempo para volver a estar frente a las cámaras. “Ahorita La doña comienza a fin de año, de aquí a que termine y a que se grabe otro proyecto, ¿cuánto pasará? Un año y medio, dos años… Yo no quiero perder el tiempo con tanto que anda pasando, con series cortas”, contó sobre su decisión.

©Mezcalent Aracely Arámbula quiere tener más proyectos sin importar con qué televisora.

Aracely está dispuesta a trabajar en series sin tener que esperar mucho tiempo