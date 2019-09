Bibi Gaytán y María León aclaran los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellas

Tras varios años fuera de los escenarios, Bibi Gaytán regresa a los reflectores con el ‘pie derecho’. La actirz está de vuelta con el musical de Chicago, donde da vida a Velma Kelly y comparte créditos con María León, quien interpreta el papel de Roxie Hart. Ambas están muy contentas por este proyecto, el cual verá la luz el próximo 16 de octubre en la Ciudad de México, pero antes del gran estreno, las dos, junto con el resto del elenco, han trabajado arduas horas durante los ensayos. Sin embargo, en los últimos días, han circulado los rumores de una supuesta rivalidad entre las artistas, así que, durante una conferencia de prensa, aprovecharon para desmentir esas versiones.

María León y Bibi Gaytán se abrazaron en la conferencia

Bibi –quien fue uno de los principales rostros en las telenovelas mexicanas en la década de los noventa—habló acerca de lo orgullosa que se siente de formar parte de este proyecto teatral, del cual asegura aprende todos los días. “De verdad es para mí, un honor, es un privilegio, yo les aprendo todos los días quiero estar a su nivel”, dijo la actriz refiriéndose a sus compañeros en Chicago.

Sin mencionar directamente los rumores que la vinculan a una enemistad con María León, Bibi remarcó lo siguiente: “Yo quiero estar como ellos, me inspiran. Soy una persona que siempre le gusta aprender, el día que pierda esta inquietud, comenzaré a morirme porque esto me da vida”, indicó. “Estar rodeada de tanto talento, jamás me ha agredido. Al contrario es un regalo que me dan. Es un regalo que me alimenta el alma y eso lo agradezco”.

Bibi Gaytán en los ensayos de Chicago

Fue el turno de María León. Ante los medios, quienes fueron invitados a uno de los ensayos de la obra, la cantante dejó claro que ambas, así como el resto de la producción, están enfocadas en dar lo mejor de sí y trabajar muy duro. “Pueden contar misa allá afuera. Puede hacer y deshacer. Uno, ni nos enteramos y dos, gracias por la información”.

La exvocalista de Playa Limbo también aprovechó los micrófonos para resaltar el gran lazo de amistad y complicidad que ha construido con Bibi a lo largo de los ensayos. “Bibi tiene un talento impresionante y entonces nos amamos, ensayamos mucho tiempo juntas”.

Eduardo Capetillo, orgulloso de su esposa

Durante los años que estuvo alejada de las cámaras, Bibi se dedicó a su familia, disfrutando al máximo de su faceta como mamá. Ahora, con esta nueva oportunidad, está de lo más entusiasmada, así lo reveló su esposo, el también actor Eduardo Capetillo al programa Ventaneando (TV Azteca).

El actor aseguró que todos en su casa están felices por el regreso de Bibi en Chicago

“Volver a los escenarios después de tanto tiempo a interpretar a Velma Kelly en Chicago… está padrísimo la verdad, yo la veo fascinada, muy contenta y nos irradia esa felicidad, todos en casa estamos muy contentos”, dijo. “Ahorita a Bibi le está saliendo luz de sus ojos de felicidad y de gozo”, agregó.