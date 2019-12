Para Adamari López y Toni Costa no hay nada más importante que su hija Alaïa. La pareja no deja pasar la oportunidad de involucrarse en cada una de las actividades de su única hija, y durante sus primeros días de escuela han estado más presentes que nunca. El día de ayer, ‘Ada’ y Toni acudieron al colegio de la niña y jugaron con ella y sus amiguitos durante su receso. Esta práctica, según explicó el propio Toni, sirve para fortalecer los lazos entre los niños y sus padres.

©@toni La familia Costa López en las aulas del jardín de niños de Alaïa

A través de sus redes sociales, Toni compartió parte de esta enriquecedora experiencia y dejó ver en algunos videos lo bien que la pasaron los tres en el patio de juegos. Emocionado por este día en la escuela de su hija, el también experto en zumba compartió una fotografía en sus redes en la que aparecen los tres muy contentos.

“Visitando hoy la escuela de Alaïa para jugar con ella y sus amiguitos de clase en su horario de patio (primero, me di cuenta de que los niños no se cansan y segundo, que me estoy haciendo viejo)”, escribió junto a la imagen. “Y ustedes, ¿hacen lo mismo con sus hijos? Recuerden que la presencia de ambos papás en las actividades de sus hijos es súper importante y vital para ellos, refuerza entre otras cosas los lazos familiares y la autoestima en ellos mismos”, recalcó Costa.

Los fans de la familia Costa López quedaron encantados con esta actividad, y comentaron debajo de la foto de los tres, lo buenos papás que son Adamari y Toni, ya que, pese a sus actividades profesionales, procuran dar prioridad a su pequeña.

Sus primeros pasos en preescolar

Alaïa, de 4 años, lleva poco más de un mes en preescolar, y parece estar sentándole de maravilla, ya que ha hecho nuevos amiguitos y ha comenzado a aprender nuevas cosas. En su perfil –el cual es administrado por sus padres—se publicaron una serie de fotos y videos del primer día de escuela de la pequeña en preescolar. En su ficha de presentación, Alaïa compartió que dentro de unos años le gustaría convertirse en doctora, bailarina o gimnasta.