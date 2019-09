Entre lágrimas, Rodner Figueroa dedica un emotivo mensaje de cumpleaños a su madre

Este 2019 ha sido un año de desafíos a nivel personal para Rodner Figueroa. En abril pasado, el presentador de Telemundo sufrió una de sus más grandes pérdidas; la de su padre, el señor Juan Figueroa. Un par de meses después, su madre fue hospitalizada de emergencia y tal como el mismo Rodner lo indica, “casi la pierde”. Por fortuna, la señora Eucaris Rigual salió adelante y luego de varias semanas internada, recuperó su salud. Ahora, Rodner celebra el cumpleaños 84 de su madre y por ello, le ha rendido un emotivo homenaje en televisión.

Rodner Figueroa aseguró que su mamá estuvo muy grave

En plena transmisión de Telemundo, el presentador, junto con Jessica Carrillo, presentó un lindo video y le envió un saludo a su progenitora, el cual estuvo acompañado con unas lágrimas, pues madre e hijo han vivido intensos momentos durante los últimos meses.

“Le tengo este pequeño homenaje a mi mamá, que casi se me muere hace dos meses, estuvo hospitalizada en dos ocasiones”, explicó Figueroa con la voz entrecortada. “Ha sido una etapa muy difícil como hijo. Le doy las muchas gracias a la vida y a Dios que hoy por hoy está aquí celebrando su cumpleaños número 84”.

Rodner, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la cámara y dijo: “Sé que me estás viendo y estas lagrimas son de alegría, no de dolor, así que no quiero que llores. Que Dios te bendiga siempre”. El presentador de Al Rojo Vivo también agradeció a aquellos que oraron por la salud de su mamá, mientras estuvo hospitalizada por casi dos meses.

Por último, Rodner hizo un llamado a sus fans: “Si tienen a su mami cerca, búsquenla, abrácenla y díganle cuando la aman, porque es lo más grande que tenemos en la vida”.

Unas bellas palabras para mamá

El día de ayer, Rodner publicó un emotivo video formado por unas fotografías del baúl de los recuerdos con su mamá y le dedicó un hermoso mensaje.

“¡Feliz y bendecido de celebrar el cumpleaños número 84 de mi mamá! Ha sido un año difícil pero lleno de aprendizajes y enseñanzas que mi madre me sigue regalando día a día con su firme determinación de disfrutar la vida con optimismo indiferentemente de las circunstancias”, expresó el periodista.

El conductor de televisión y su mamá son de lo más unidos

“Con una sonrisa y buena actitud todo se puede. Disciplinada y alegre, sabia y jovial, tierna y amorosa con un gran sentido del humor y la obligación. En fin, una madre extraordinaria. Que Dios te bendiga siempre madre. ¡Te amo!”.