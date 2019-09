Tadeo, el hijo de Ferdinando Valencia, tiene a la más tierna de las 'niñeras'

Tras los duros momentos que vivieron hace unos meses, Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman y su pequeño Tadeo han continuado con su vida familiar, siempre teniendo presentes a su pequeño Dante, quien falleció el pasado mes de agosto. A través de sus redes sociales, el clan Valencia Kellerman continúa haciendo partícipe a sus seguidores de su vida cotidiana y en esta ocasión terminaron por enternecerlos con su última publicación.

Ferdinando, Brenda y Tadeo han retomado sus vidas

Fue el actor quien publicó una fotografía en la que se puede observar al pequeño Tadeo dormir como todo un angelito. Sin embargo, en la fotografía también aparece alguien que terminó por robarse la atención -y los corazones- de sus fans. Se trata de Fain, la tierna perrita de la familia, quien de forma muy tierna posa al lado del bebé, como si fuera la guardiana de los sueños del bello Tadeo.

Fain, la perrita de la familia, no se despega del pequeño Tadeo

Al parecer, no solo Brenda y Ferdinando han volcado todo su amor en el recién nacido, pues según la descripción que el actor escribió debajo de la comentada fotografía, la tierna mascota de la familia no cabe de amor por el pequeñito. “Me volteo un poquito y entonces...”, escribió el actor, explicando que Fain se coló en la fotografía con tal de estar al lado de su hijo, pues dijo también está enamorada de él.

Hace unos días, el actor abrió su corazón durante una entrevista con el programa mexicano Hoy (Televisa), en donde habló de la partida de su hijo Dante y de la forma en la que Tadeo, reaccionó a la muerte de su mellizo a pesar de ser un bebé. “Dicen que hay una conexión entre los gemelos, los mellizos. Nosotros empezamos a ver a Tadeo muy diferente al minuto uno que su hermanito se murió”.

Brenda confesó que Fain es su 'hijita perruna'

Luego de la partida de Dante, tanto él como su pareja, Brenda Kellerman notaron que algo cambió en su otro hijo. “Él está con una actitud de paz, como relajado, llorando menos, sonriente, como si hubiera descansado porque de alguna manera sentía el dolor de su hermanito o algo así”.