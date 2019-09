Maluma agradece a sus fans por ayudarlo a hacer sus sueños realidad

Sin duda alguna, uno de los artistas que más gratitud hacia sus fans es Maluma. Y es que el cantante es consciente de que parte del éxito que tiene al día de hoy, se lo debe a todos sus seguidores, quienes fieles e incondicionales lo llenan de cariño a diario y han colocado sus canciones en lo más alto de los charts.

Maluma está muy agradecido con el apoyo de sus fans

Feliz por el gran apoyo de sus fans, el colombiano compartió un inspiracional mensaje para todos aquellos que lo siguen y lo han acompañado durante su carrera y a quienes les agradeció por siempre respaldarlo. “Tú que me estás viendo y leyendo: quiero agradecerte por seguirme, por creer en mi, por hacer de mis sueños una realidad”, escribió el intérprete de 11:11.

El intérprete compartió un emotivo mensaje con todos sus seguidores

El guapo cantante continuó con sus palabras para sus seguidores y compartió con ellos un motivador mensaje. “Tú… sí tú: puedes lograr todo y más de lo que crees que eres capaz. Levanta la cabeza y siéntete orgulloso de quién eres. Demuéstrate y muestra al mundo que nada es imposible, quiérete como nunca y recuerda que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo”, escribió Maluma junto a una fotografía en la que se le ve de lo más sonriente y pleno, pera culminar su mensaje con un sincero: “Feliz día”.

Hace apenas unos días, Juan Luis Londoño -nombre real del colombiano-, recordaba lo difícil que fue para él que las estaciones de radio le abrieran las puertas, pues en más de una ocasión recibió negativas de parte de la gente que no creyó en su proyecto. “Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas. No creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado”, compartió el intérprete de Soltera en sus redes sociales.

El colombiano invitó a sus fans a luchar por sus sueños

El cantante aprovechó este momento de reflexión para contagiar a sus followers de su buena vibra y hacerles saber que siempre habrá alguien que crea en ti y te de la oportunidad que estás esperando. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que ¡los sueños si se hacen realidad!”, finalizó.