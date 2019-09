Francisca Lachapel comparte detalles de su primera experiencia con el bótox

A pesar de que Francisca Lachapel es una de las mujeres más bellas de la televisión hispana, sabe muy bien que a veces hay que darse una ayudadita para mantener una imagen fresca y retrasar un poquito más la evidencia del paso del tiempo en la piel. Es por eso que la presentadora de Despierta América (Univision) ha decidido tener su primer acercamiento con el bótox y por lo que ha dejado ver, el resultado fue mejor de lo que esperaba.

Francisca Lachapel siempre ha sido muy transparentes con sus fans

A través de sus redes sociales, la bella dominicana compartió un video en donde mostró detalles de la sesión de bótox a la que se sometió, en donde detalló que el proceso no es invasivo y se hace en tan solo unos minutos. “No pensaba que ponerse bótox era algo tan sencillo y común y menos que no doliera”, escribió la también modelo en su publicación. “Aquí les muestro cómo fue el proceso y mi experiencia por primera vez poniéndome bótox. No apto para persona que le tengan miedo a las agujas”, agregó.

La bella dominicana experimentó su primera vez con el bótox Video: @franciscalachapel

En el clip, se observa como el especialista marca algunas zonas de la frente de Francisca en donde las líneas de expresión comienzan a hacer de las suyas, además de la entre ceja y a las orillas de los ojos, donde sorprendida descubrió sus primeras “paticas de gallo”, como dijo su doctor. “No fui hacerme cirugía, pero siempre que tengo dudas estéticas le pregunto a Marcelo Ghersi, el mejor cirujano plástico de Miami”, compartió.

El proceso al que se sometió Francisca implica algunas inyecciones en la cara y le tomó menos de cinco minutos. Sin embargo, el doctor le dijo que al pasar de uno o dos días, la presentadora notaría la diferencia en su rostro. El cirujano también aprovechó para tranquilizar a la exreina de belleza al asegurarle que su cara no se vería estirada y que su apariencia sería muy natural.

Francisca es una de las presentadoras con los rostros más bellos de la televisión

Sin duda alguna, Francisca Lachapel es una de las estrellas de la televisión más transparentes y no le teme a mostrarse sin filtros y al natural. De hecho, la presentadora de Univision en ocasiones utiliza sus redes sociales para confesarse y admitir sus ‘culpas’ cuando comienza a ponerse fuera de forma, tal y como sucedió hace unos días, cuando compartió un video en el que reveló que tenía unas libras demás, por lo que tuvo que renovar su guardarropa. Algunos de sus fans consideraron que la presentadora se veía igual de guapa que siempre y que lo de su peso solo era un pretexto para irse de compras.