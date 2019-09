Georgina Rodríguez y la original forma de llevar a sus tres hijos en bicicleta

Georgina Rodríguez ha demostrado en más de una ocasión que es una supermamá y que sabe muy bien cómo arreglárselas para siempre estar al tanto de sus cuatro pequeños sin descuidar de su persona y su carrera. Así lo dejó en claro la modelo española en una reciente publicación en redes sociales, en la que mostró la curiosa forma en la que puede ejercitarse y cuidar de su figura sin dejar de lado a sus tres hijitos.

Georgina Rodrígez es una gran mamá

La pareja de Cristiano Ronaldo compartió una fotografía en la se le ve de lo más sonriente al lado de Eva, Matteo y Alana, sus bellos hijos. En la linda postal, se observa que la familia disfruta de un divertido paseo en bicicleta y aunque los niños son aún muy pequeños para manejar una por ellos mismos, Georgina se las arregló para que todos pudieran disfrutar mientras ella se ejercitaba.

Así es como la modelo pasea con sus tres hijos

Rodríguez adaptó un asiento para bebé a su bicicleta para llevar a bordo a Alana. Además, añadió un miniremolque en el que pudo sentar a Eva y Mateo. Así, la española pudo cumplir con su rutina, al tiempo que pasaba tiempo al lado de sus amados hijos. "Buen día. Mi felicidad es ofrecerles a mis bebés experiencias nuevas y enriquecedoras. ¿Quién disfruta más?”, escribió junto a su fotografía.

Georgina también aprovechó para enviar sus buenas vibras a su amado Cristiano, quien disputaría un importante partido con el Juventus -su actual equipo-, además de desearle buena suerte a su hijo mayor, Cristiano Jr. quien también jugaría en la cancha ese mismo día, por lo que no pudo acompañar a sus hermanos menores y a su mamá al paseo en bici. "Buena suerte a nuestro papá y hermanito", agregó.

Georgina reconoce que ama ser mamá

En más de una ocasión, Rodríguez ha dejado en claro que le encanta ser mamá de cuatro niños, por lo que su edad no es un impedimento para criarlos muy bien. “Siempre he sido madura y para mi tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y, de hecho, ya no me imagino mi vida sin mis hijos”, dijo en entrevista con la revista española XL Semanal.