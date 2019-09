Jennifer Lopez y Carlos Vives podrían grabar un tema juntos próximamente

Por loco que parezca, Jennifer Lopez también es fan de varios artistas y sueña con algún día colaborar con ellos. Así lo reveló durante una reciente entrevista en el programa Despierta América (Univision) en donde los presentadores del matutino le hicieron saber a la interprete que había un hombre muy poderoso y conocido que quería hacerle una irresistible propuesta: Carlos Vives.

A través de un video, Carlos le habló a la ‘Diva de El Bronx’ y le dijo que se sentía honrado al saber que a la cantante le gustaba mucho su icónica canción Fruta Fresca, así que le propuso que se juntaran para grabar una canción juntos en un futuro. Obviamente JLo no pudo ocultar su emoción y de forma muy animada con testó que sí.

Esa no fue la única sorpresa que los presentadores de Despierta América tenían preparada para la cantante de If Yoy Had my Love. En su última visita al matutino de Univision, la neoyorquina conoció a una pequeña fan que llegó vestida con una réplica del increíble vestido de tul rosa que usó en la premier de su película Second Act. Pues bien, en esta ocasión la pequeña volvió pero ahora enfundada en una copia del elegante vestido dorado que Jennnifer recién usó en el estreno de Hustlers, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Por si te lo preguntabas: sí, la pequeña traía consigo una réplica del bolso que la también actriz usó en esa ocasión.

La cantante reveló que le gustaría tener hijos con Alex Rodriguez

Su joven fan tuvo la oportunidad de charlar con la artista a quien le preguntó sobre si en algún momento pudiera pedirle tres deseos, qué pediría. Jennifer Lopez contestó que le gustaría que sus hijos fueran felices y saludables, tener más hijos y que todas las cosas buenas que todos son diciendo sobre su trabajo se hicieran realidad (aludiendo a los rumores de que la actriz podría ser considerada para alguna categoría en los Oscar por su actuación en Hustlers).

La cantante también fue cuestionada sobre si en algún momento sospechó que en aquel romántico fin de semana de marzo Alex Rodriguez le pediría que se casara con el a lo que ella contestó que no, pero que en algún momento ya habían hablado sobre el matrimonio, por lo que su compromiso era inevitable.