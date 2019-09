Britney Spears felicita a sus dos hijos, en medio de un sensible momento en su vida

Han sido días de muy especiales y significativos para Britney Spears. Y no es para menos, pues este 14 de septiembre la cantante celebra el cumpleaños número 14 de su primogénito Sean Preston, mientras que el pasado 12 de septiembre su hijo menor, Jayden James, cumplió 13. Si bien, al parecer la cantante estuvo lejos de sus pequeños, pues comparte la custodia de los menores con su exesposo Kevin Federline, no perdió la oportunidad de dedicarles un emotivo mensaje.

El tiempo ha pasado muy rápido y los chicos de 'Brit' ya no son unos bebés

A través de sus redes sociales, la intérprete de Hold It Against Me compartió una tiernísima postal en la que aparecen ella y sus dos retoños cuando apenas eran unos bebés, disfrutando de un día de playa. Junto a la imagen, la eterna ‘Princesa del Pop’ escribió unas palabras en las que expresó todo el amor que le tiene a sus hijos y su sorpresa por lo rápido que ha pasado el tiempo.

Britney felicitó a sus hijos recordando cuando eran unos pequeñitos

“¡Oh, cómo han crecido! ¡Mamá los ama mucho chicos! Que sus deseos de cumpleaños se vuelvan realidad y más”, compartió la también actriz en sus redes sociales, conmoviendo a sus millones de fans, quienes debajo de su publicación han dejado algunos mensajes de apoyo para la cantante de Stronger, además de felicitaciones para los jóvenes hijos de la famosa intérprete.

El cumpleaños de los hijos de Spears se da luego de que en las últimas semanas un juez ordenara disminuir el tiempo que la cantante pasará de ahora en adelante al lado de sus hijos, pues recordemos que durante varios años ha compartido en tiempos iguales la custodia de Sean y Jayden con su ex.

Los hijos de la cantante ahora tienen 14 y 13 años respectivamente

Sin embargo, una nueva resolución -que no fue satisfactoria para ‘Brit’-, ha reducido al mínimo el tiempo en el que la cantante y sus hijos podrán estar juntos, luego de que se diera a conocer un incidente familiar en el que se habrían visto involucrados el padre de la también diseñadora y su hijo mayor. Según reveló el abogado de Federline a People, el nuevo convenio otorga a Britney tan sólo el 10% de los derechos de custodia y a Federline el 90%. Po otro lado, detalló que de ahora en adelante, las visitas por parte de la madre tendrán que ser supervisadas.