Thalía causa sensación son su capa en forma de corazón de menos de $200 dólares

Desde el inicio de su carrera, Thalía se ha caracterizado por siempre sorprendernos con sus increíbles looks. Desde un lindo vestido de compuesto por ositos de peluche hasta sus recientes apariciones en los mejores eventos de moda del mundo, la intérprete de Amor a la mexicana ha sabido destacar con sus mejores atuendos. En esta ocasión, la también actriz ha vuelto a sorprender con el original look con el que ha posado.

VER GALERÍA

Thalía siempre sabe sorprendernos con sus increíbles looks

A través de sus redes sociales, Thalía compartió una serie de fotografías en las que presumió su nuevo estilismo. En fundada en un body de animal print color verde, de su colección Thalia Sodi para Macys, la ‘Reina de las telenovelas’ posó de lo más sexy a bordo de un increíble auto deportivo. Sin embargo, el detalle que más llamó de su look no fue el sensual body que usaba, sino la capa de Faux Fur rojo con el que complementó su estilo.

VER GALERÍA

La intérprete posó con esta capa de 'fax fur' en forma de corazón

Y es que no se trata de una capa cualquiera, pues además de que hace lucir a la cantante de lo más estilosa, la comentada prenda tiene forma ¡de corazón! Así lo presumió la protagonista de telenovelas como María la del Barrio, quien no dudó en posa de lo más divertida, haciendo evidente el divertido diseño de su abrigo.

Más noticias como ésta:

- Thalía se protege del sol con un sombrero ‘oversized’ de menos de $200 dólares

- Thalía causa sensación con sus botas mariposa que cuestan menos de $150 dólares

La The shape of my heart cape es de la marca ZCRAVE y su costo original es de $278 dólares, pero actualmente está de descuento y lo puedes adquirir por tan solo $167 dólares y así vestir al puro estilo de la diva mexicana y combinarlo como ella o con lo que tu imaginación te dé.

VER GALERÍA

Thalía es amante de las piezas únicas y peculiares

No es la primera vez que Thalía sorprende con una prenda o accesorio de un diseño peculiar. Hace unas semanas, la cantante compartió unas fotografías en las que aparece con un sombrero de paja, el cual eran tan grande que cubría más de la mitad de su cuerpo. Lo más sorprendente de todo es que su diámetro extendido es de 39.3” (100 cm), así que difícilmente los rayos del sol tocaron la piel de la cantante.