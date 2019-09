Jacky Bracamontes confiesa su más grande miedo: dejar a sus hijas

Jacky Bracamontes tuvo una charla muy interesante en el programa Netas Divinas. La actriz se abrió para compartir con sus compañeras y el público qué es lo que más le causa temor en la vida. Y además de confesar una de sus fobias, reveló que ahora que es mamá, su mayor temor es no estar junto a sus cinco pequeñas durante su crecimiento.

Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes son los felices padres de cinco niñas

“Hablando de miedos, desde que soy mamá, no es que le tenga miedo a la muerte, porque no es un tema que le tenga miedo, pero dejar a mis hijas sin una mamá a eso sí le tengo miedo”, dijo la presentadora muy seria sobre el tema que se nota que ha pensado en más de una ocasión.

Jacky -mamá de Caro, Mini Jacky, Renata y las mellizas Paula y Emilia-, tiene a las niñas como prioridad en cada una de las decisiones de su vida. Su mayor deseo es verlas crecer hasta convertirse en mujeres, tal como la mayoría de los padres busca con sus hijos.

"Todos los días le pido a Dios que me dé la vida para estar presente en la vida de mis hijas”, agregó con cierta emoción de sólo imaginar cómo será su familia dentro de algunos años.

En una entrevista con ¡HOLA! TV, la esposa de Martín Fuentes se había referido a este tema en concreto. La actriz reveló que sintió mucho miedo en su último embarazo, cuando se enteró de que eran mellizas.

La actriz se ha referido a sus miedos en ocasiones anteriores

“Cuando me enteré que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no sólo por el número cinco, sino por lo que había vivido en mi anterior embarazo, así que obviamente tenía miedo”, explicó.

Su otro miedo más grande.

Jacky Bracamontes, además, contó que tiene miedo a los alacranes. En un segmento del programa Netas Divinas, Jacky puso a prueba su fuerza cuando le dijeron que intentara tocar un alacrán pensando en que una de sus hijas estaría en riesgo cerca del animal. Con mucho temor y nervios, la actriz logró tener un alacrán en las manos, aunque sólo fuera por unos segundos.