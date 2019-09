Verónica Castro anuncia su sorpresivo retiro a 53 años de carrera artística

Verónica Castro tomó a sus seguidores por sorpresa la tarde de este jueves, cuando en una de sus publicaciones anunció que se retiraba del medio artístico luego de 53 años de carrera. La decisión apunta a los recientes rumores en los que está envuelta, que señalan que contrajo matrimonio con una famosa presentadora de televisión, palabras que no está dispuesta a tolerar.

Loading the player...

@vrocastroficial

Junto a un video de su hijo cantando el tema Alguna Vez, la actriz y cantante se refirió a su retiro. "Así es, mi Cris. Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo su cariño", empieza el texto de Verónica que dejó a más de uno con asombro.

VER GALERÍA

Verónica Castro eligió una fecha especial para ella, pues es el día de María Guadalupe

"Que elegí hoy que es el día de mi santa madre, María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio", expresó sobre los rumores que desde hace días rondan junto a su nombre.

Notas relacionadas:

- Aracely Arámbula y Verónica Castro ¡una amistad de más de 20 años!

- Verónica Castro dio un giro radical a su carrera con 'La Casa de las Flores'

Sin mencionar nombres, ni señalar directamente a alguien, la actriz de ojos verdes agregó: "Y digo adiós a lo que tanto amé. Mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor". Verónica aseguró que esta decisión obedece a un estilo de vida mucho más tranquilo en el que no tenga que tolerar preguntas incómodas por parte de la prensa.

VER GALERÍA

Verónica Castro hizo historia en la música en español al igual que en la televisión

"Gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz", finalizó no sin antes agregar las iniciales DLB (Dios Los Bendiga), y un emoji de manos rezando.

La reacción de sus seguidores

Tras leer el texto en el que Verónica anuncia su retiro, sus seguidores de inmediato hicieron comentarios al respecto. Algunos se volcaron en halagos, otros agradecieron y muchos más le pidieron que no se alejara de su carrera por habladurías que, evidentemente, la afectaron demasiado.

VER GALERÍA

Verónica Castro, con más tiempo libre, podrá pasar más días junto a su familia, entre ellos sus hijos y su nieta Rafaela

A pesar de la decisión de Vero, la gente aún le pide una despedida digna de una diva. Esperan que la cantante diga adiós a su público con un gran concierto con el que ponga un broche de oro a una carrera llena de éxitos como lo es la suya. Sin embargo, la decisión parece tomada y Vero no pretende dar un show para decir adiós.