Jennifer Lopez se emociona al enterarse del rumor de que podría ser nominada a los Oscar por 'Hustlers'

Existen muchos rumores de que Jennifer Lopez podría recibir una nominación a los premios Oscar. Después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Hustlers ha recibido grandes alabanzas, incluso ha sido aclamada por la crítica. Los especialistas han valorado el trabajo específico de JLo como Ramona, la desnudista con mente maestra que formula en plan para robar dinero de sus clientes de Wall Street. Las reseñas han generado rumores de Oscar para la actriz y en su más reciente entrevista en SiriusXM radio con Hoda Kotb, la estrella de cincuenta años de edad se emocionó con solo pensar en todos esos elogios.

Hay rumores de que Jennifer Lopez podría ser nominada en los premios Oscar por su papel en Hustlers

“He trabajado muy duro durante toda mi vida, así que es muy agradable”, dijo a Hoda entre lágrimas. “¡Lo siento, ustedes saben que estoy emocionada!”, continuó. “Literalmente me senté sobre mi cama ayer y me enviaban todas estas reseñas y yo no podía creerlo. Solo lloraba. Yo y mi amiga de veinte años. Yo y mi amiga de veinte años estábamos sentadas allí y ella intentaba grabarme. Yo decía: ‘oh, por Dios’.”

Hoda dijo a JLo que cada uno de los críticos elogió su actuación y comentó que “tiene muchas probabilidades de obtener su primera nominación para Oscar por Hustlers”. Entonces la presionó al preguntarle cómo se sentía con todo eso. “Quiero decir, trabajas mucho tu vida entera y te preguntas si, en algún sentido, alguien lo nota”, respondió la prometida de Alex Rodriguez . “A ese nivel de estar en esta conversación. Ya sabes, tienes sueños de estar allí cuando eres una niñita… solo hablar de eso es increíble.”

Hustlers recibió aclamaciones de la crítica después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto