En HOLA! USA: María Elena Dávila, una influencer latinx con causa

María Elena Dávila, la guapa hija que Chiquinquirá Delgado tuvo durante su relación con Guillermo Dávila, ha conquistado las redes con su gracia y su personalidad. Hoy, la actriz y cantante no sólo es una celebridad más en la red, sino que es una de las LatiNext que con sus publicaciones cambia la forma de ver el mundo. En esta edición de HOLA! USA, conversamos con ella sobre el mensaje que le interesa transmitir y cómo es que su mamá, a veces, es su fotógrafa favorita.

María Elena Dávila forma parte de la nueva generación de influencers latinx que hace publicaciones con mensajes positivos

Para María Elena Dávila, hacer publicaciones en sus redes no es cualquier cosa. No se trata sólo de postear una selfie y dejar que los likes y los comentarios positivos lleguen por sí mismos. Para ella, detrás de cada imagen está su verdadera personalidad y las causas que le preocupan, sean políticas o sociales.

"Además de compartir cosas sobre mi vida que están photoshopeadas, elijo ser genuina. Cuando hablo sobre lo que sucede en Venezuela, o sobre el hecho de que tengo la enfermedad de Hashimoto, ahí es cuando la gente reacciona, porque te humaniza", dijo sincera sobre la influencia que tiene con cada una de sus fotografías en las redes sociales.

La guapa actriz y cantante quiere mostrar al mundo su personalidad tal como es

Para ella, haber crecido con padres famosos le dio una perspectiva diferente de la vida. "Aprendí cómo ver detrás de una fachada y no me voy por el lado superficial. Quiero que la gente vea que sólo soy un ser humano" agregó.

La joven actriz y cantante también se preocupa por promover una imagen corporal saludable. Y no sólo por sus seguidoras, sino también por las pequeñas que tiene en la familia. "Espero enviar un mensaje positivo. Tengo una hermana pequeña y una prima. Quiero protegerlas. Las mujeres irreales se ven perfectas. Así que promuevo la visión positiva de la imagen propia", continuó sobre cómo las niñas no deben aspirar a verse perfectas como una foto editada digitalmente.

María Elena y su mamá, Chiquinquirá Delgado, son grandes amigas

Chiquinquirá Delgado, orgullosa de su hija mayor

María Elena es una chica sonriente, alegre y con varios proyectos en manos de los que no ha podido revelar pistas. Lo que sí detalló es que en muchas ocasiones su mamá, Chiquinquirá Delgado, es su fotógrafa favorita. Eso sí, hay ocasiones que no encuentra el ángulo que más le gusta a María Elena. "Se siente orgullosa de mí, me apoya mucho. Toma mis fotos, ¡pero tengo que dirigirla!", explicó entre risas.