Ximena Duque se enfrenta a la rebeldía más tierna con Luna

Ximena Duque cada día se enamora más de la maternidad. Y es que, a pesar de que ya tiene experiencia en este bello camino gracias a su primogénito, Cristan, Luna la hace vivir cosas nuevas. La pequeñita de un año se encuentra en una etapa un poco complicada para los papás, pues ahora a todo dice que no. Y aunque parecería algo difícil, también es de lo más tierno, como Ximena lo dejó ver en un video de la bebé.

"Por favor observen al final cómo corre a obedecer", explicó la feliz mamá sobre la rebeldía de su bebé. "Esta es la etapa del NO, la etapa en la que nos retan y tratan de tener la última palabra, pero es justamente el momento de enseñarles quién manda y quien es la autoridad", agregó para todos aquellos padres que puedan estar pasando por una situación similar en casa.

Ximena Duque explicó cómo educa a su hija a pesar de los retos que esto implica

Aunque en alguna parte de su video se escucha a Ximena hablar fuerte para que la nena entienda, también contó que no va por el camino de hacerle daño alguno. "Jamás le pegaría a mis hijos o usaría la fuerza con ellos. No creo en eso. En lo que sí creo es que el tono de la voz y la actitud con que uno les hablé es suficiente para que ellos entiendan que hay que obedecer y que el que tiene la última palabra es uno", escribió.

Una forma de educar a los más pequeños

Y por más que su tarea como mamá la incita a corregir la conducta de su hija, es justo esa reacción de la pequeña lo que le causa ternura. "En este caso empecé a grabar como un juego el SI y el NO pero normalmente cuando me dice un no ahí mismo le explico que no me puede llevar la contraria y que cuando digo algo ella tiene que obedecer".

Ximena Duque es la más feliz de compartir los momentos más lindos al lado de su hija Luna

La esposa de Jay Adkins agregó que es ahora, cuando están chiquitos, que se les debe de corregir. Contrario a lo que muchos pensarían, que por la edad, se les debe dar todo lo que piden y dejarlos hacer lo que quieran. Un consejo con el que varios de sus seguidores estuvieron de acuerdo al mismo tiempo que admiraban la dulzura de la niña.