Ferdinando Valencia explica cómo cambió Tadeo tras el fallecimiento de su hermanito

Tras el fallecimiento del pequeño Dante, el actor Ferdinando Valencia compartió en una entrevista con el programa Hoy (Televisa) que su otro hijo, Tadeo, sí resintió la muerte de su hermanito y explicó cómo cambió el comportamiento del bebé, el cual recién cumplió cuatro meses de edad.

En esta foto, Dante y Tadeo con casi dos meses de edad

El actor de novelas como Lo que la vida me robó indicó que los hermanos gemelos o mellizos comparten un lazo muy fuerte y que el cambió en la conducta de Tadeo se dio de forma inmediata luego de que Dante falleciera. “Dicen que hay una conexión entre los gemelos, los mellizos. Nosotros empezamos a ver a Tadeo muy diferente al minuto uno que su hermanito se murió”.

A los pocos días del nacimiento de los niños, Dante fue diagnosticado con un cuadro de meningitis y pasó varias semanas internado en el hospital luchando por su vida, separado de su hermanito. A pesar de esa distancia entre los bebés, Ferdinando indicó que al parecer, Tadeo, se encontraba intranquilo.

Poco a poco, la familia Valencia Kellerman trata de salir adelante

Luego de la partida de Dante, tanto él como su pareja, Brenda Kellerman notaron que algo cambió en su otro hijo. “Él está con una actitud de paz, como relajado, llorando menos, sonriente, como si hubiera descansado porque de alguna manera sentía el dolor de su hermanito o algo así”.

La enseñanza que les dejó esta experiencia

Aunque no ha sido fácil, poco a poco Ferdinando y Brenda tratan de volver a sus actividades cotidianas sobrellevando la perdida de uno de sus mellizos. En sus propias palabras, el actor aseguró que esta vivencia les dejó grandes enseñanzas. “Sí a mí no me hubiera dejado una enseñanza esto, sería tan desesperante decir que no me dejó una enseñanza como decir que la vida de mi hijo no tuvo sentido. Claro que aprendí mucho”, aseguró.

“Te centra porque te dice qué es lo que realmente importa. Nosotros hemos dicho ‘yo no voy a vivir para quejarme’”, agregó. “Todo eso (que pasó) es como si hubiera sido un viaje programado de Dante para venir a traernos tanta gente a nuestro lado porque la gente nos quiere tanto”.