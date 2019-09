Alejandra Espinoza y Anibal Marrero celebran su octavo aniversario de bodas

Alejandra Espinoza y Anibal Marrero están de celebración. Y no es para menos, pues acaban de cumplir ocho años de matrimonio. A través de sus redes sociales, la pareja se dedicó unos lindos mensajes en los que expresaron todo el amor que se tienen y toda la admiración que sienten el uno por el otro.

La primera en compartir su emoción por su aniversario de bodas fue la actriz de la telenovela Rubí, quien compartió con todos sus seguidores un emotivo video en el que mostró los momentos más románticos de su relación y junto al que escribió las más dulces palabras de amor. “Feliz aniversario amor mío. No hay imagen o video que verdaderamente represente lo que eres en mi vida. Eres mucho más que mi esposo. Eres mi alma gemela, mi persona favorita”, expresó la hermosa mexicana.

'Ale' compartió un romántico mensaje dedicado a Anibal Video: @alejandraespinoza

La actriz habló de la forma en la que el destino se encargó de reunirlos, a pesar de haber nacido en países diferentes y muy lejanos, pues ella es de México y su marido de Puerto Rico. “Nacimos en dos lugares completamente alejados -a 5 mil 257 kilómetros de distancia uno del otro para ser exactos-, con culturas totalmente distintas. Sin embargo, Dios te tenía reservado para mí y desde que comenzamos a salir hace 11 años sabía que no serías solamente alguien más en mi vida”, escribió.

La actriz finalizó su mensaje mencionando lo feliz que es al lado de Anibal y expresó sus deseos de pasar el resto de sus vidas juntos “Casarme contigo ha sido, sin lugar a dudas, la mejor decisión que he tomado en mi vida, te quiero a mi lado siempre y para siempre. Te amo como el primer día. Que sean los primeros ocho años de matrimonio de una vida juntos. Te amo my luv”.

Por su lado, Anibal compartió una fotografía en la que se le ve al lado de Alejandra, mientras disfrutan de un romántico momento en Roma. Junto a la linda postal el coreógrafo compartió unas emocionantes palabras de amor. “Hoy celebro casi una década de estar a tu lado, de compartir sonrisas, lagrimas, ilusiones, diferentes momentos, historias. Veo fotos de antes donde me miro más joven y me llena de felicidad por que vivir, crecer y envejecer a tu lado es lo mejor que le pueda pasar a un hombre. Gracias por aguantarme la verdad no se cómo puedes, pero me has hecho el hombre más feliz y amado del planeta. Te amo”, finalizó.