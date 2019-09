Denise Bidot nos revela su lado más auténtico y sin filtros

Para más fotos exclusivas de LatiNext, busca la edición impresa de octobre de HOLA! USA, ya disponible para nuestros suscriptores y en los puestos de revistas a partir del 13 de septiembre. ¡Suscríbete hoy!

Sin duda alguna, Denise Bidot se ha convertido en un estandarte de belleza que ha dado voz y visibilidad a todas aquellas mujeres que sentían fuera de los estándares impuestos por el mundo de la moda, en el que normalmente solo se retratan a cuerpos extremadamente delgados y sin curvas. Sin embargo, la influencer de origen puertorriqueño se ha hecho oír a través de sus redes sociales y hoy es una inspiración para miles de mujeres alrededor del mundo.

La influencer se ha convertido en toda una inspiración para otras mujeres

En la más reciente edición HOLA! USA, la hermosa Denise Bidot revela sus secretos sobre su impactante personalidad, sus pensamientos sobre las redes sociales y sus reflexiones acerca de la belleza de la mujer latina. “Algunos días, (usar) un filtro puede hacer que todo se vea más bonito y brillante, pero al final del día no lo necesitas”, dice la modelo sobre cómo en la actualidad la vida comienza a percibirse a través de los filtros de nuestras cámaras. “Cuando la gente ve una de mis fotos sin filtro o Photoshop, me dicen: ‘¡Oh, eres tan valiente!’. Y no, no soy valiente. Solo trato de ser yo, y eso es diferente para cada uno, y está bien”, agrega.

Y es que de acuerdo a Denise, gran parte de su éxito se lo debe gracias a que procura mostrarse tal y como es en sus redes sociales y en las plataformas en las que suele compartir sus vivencias, además de que no le teme a ser vista desde otras perspectivas: “Soy una persona que parte de la idea de que “lo que ves es lo que soy. Soy un libro abierto. Comparto mi historia: lo bueno, lo malo, lo feo”, confiesa.

Denise reconoce su herencia latina al haber sido criada por mujeres puertorriqueñas

Sobre sus raíces latinas y la herencia que ha recibido de las mujeres de su casa y la forma en la que influyen en su vida actual, Denise Bidot reveló: “Fui criada por mujeres puertorriqueñas fuertes, que se graduaron en el top de su clase, se convirtieron en doctoras y administraron sus propias oficinas. Creo que eso realmente sentó las bases para que yo entendiera que puedes hacerlo todo. Para mí, mi cultura, mi música, mi comida, la gente y la alegría que veo dentro de mi comunidad es lo que aporto a cada parte de mi vida, a mi trabajo”, dice.

La hermosa puertorriqueña muy bien que su historia y su vida es de gran inspiración para otras mujeres, por los que a través de las páginas de HOLA! USA les ha enviado un motivador mensaje. “Sigue atenta a tus instintos. Creo que cuando somos jóvenes dudamos de nuestra verdad, dudamos de nuestra voz, y tenemos miedo de hablar, porque no quieres ser el único, y creo que es la persona que habla, la persona audaz y sin complejos, la que hace historia”.