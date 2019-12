No cabe duda de que cuando se sueña en grande y se trabaja duro, las recompensas llegan a manos llenas. Prueba de ello es Alejandra Espinoza, quien en más de una ocasión ha contado que desde que era una niña soñaba con convertirse en una actriz de telenovelas. Pues bien, sus deseos se están volviendo realidad con su debut en las telenovelas El Último Dragón (Univision) y Rubí (Televisa).

©@alejandraespinoza

Justo es en esta última producción en la que Alejandra tendrá la oportunidad de consolidar su carrera al poder desarrollar su talento al tener uno de roles principales dentro de la trama, pues su personaje interactúa de forma directa con los protagonistas. A través de sus redes sociales, la también presentadora de Univision reveló algunos detalles del papel que le toca interpretar en esta esperada versión de Rubí.

©@alejandraespinoza

La exreina de belleza compartió una fotografía en la que se mostró totalmente en la piel de la Sonia, nombre del personaje que le toca interpretar y que en la versión de 2005 interpretó Marlene Favela. Junto a la fotografía la actriz escribió: “Dra. Aristimuño”, en referencia a la profesión y apellido de la mujer a la que dará vida.

Además de la fotografía en la que aparece completamente caracterizada, también compartió algunos videos en las que se le ve bromeando con el actor José Ron, uno de los protagonistas de la historia y que en algún momento de la historia será pareja de la Dra. Sonia. Obviamente, Ron también aparece caracterizado como un doctor, listo para entrar en acción.

©@joseron3

Comprometida con esta nueva etapa de su vida profesional, Alejandra Espinoza ha dado lo mejor de sí misma para convencer a su público con su actuación, tanto, que no le importar modificar su look de forma radical con tal de cumplir con los requerimientos que exigía su personaje. Feliz por poder realizar sus sueños, prometió a sus fans no decepcionarlos con su presencia en los melodramas. "¡No los voy a decepcionar! ¡También a ti que me lees (gracias) por siempre darme me tu apoyo! Los quiero y me quedo corta", dijo en una publicación en sus redes sociales.