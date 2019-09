Francisca Lachapel se sincera y confiesa que ha subido un poquito de peso

Sin duda alguna, Francisca Lachapel es uno de los rostros más frescos y bellos de la televisión hispana. Pero no solo eso, la hermosa presentadora de Despierta América (Univision) también es poseedora de una increíble figura, resultado de mucho esfuerzo y dedicación en cuanto al ejercicio y alimentación se refiere. A pesar de que todos la vemos más guapa que nunca, la dominicana recién se confesó con sus seguidores y reveló que se encuentra fuera de su peso ideal.

La dominicana no tuvo problemas en admitir que ha subido un poquito de peso

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Francisca contó a sus seguidores que había decidido ir de compras, pues sentía que era el momento de cambiar de estilo debido a que había subido un poquito de peso, por lo que estaba decidida a aparecer de pantalón toda la semana en el matutino de Univision, con la finalidad de disimular un poquito las libritas de más. “Quiero usar pantalón, por lo menos toda esta semana, porque estoy un poquito fuera del peso que yo debería tener”, comentó.

Francisca hizo un sondeo entre sus compañeros para saber si su vestido se le veía bien Video: @franciscalachapel

Según reveló en su video, su estatura es de 5’4 por lo que su peso ideal, dijo, debería estar en 125 libras. “Ahora tengo 138 libras, cuando como así muy heavy 139, casi 140 libras. Y bueno, no me gusta mucho estar así. No porque uno se vea mal, ni nada, sino porque mi ropita que tengo como que me queda chiquita”, agregó.

Aunque la presentadora dijo que este lunes iniciaría con la dieta para recuperarse, estaba dispuesta a encontrar los mejores diseños para impactar con su presencia en la pantalla. Sin embargo, Lachapel no se resistió a los vestidos y terminó por comprarse uno en color amarillo con el que sin duda se veía espectacular como siempre y muy delgada. Vamos, que eso de las libras de más ni se le nota.

Este fue el vestido que Francisca decidió usar, ¿verdad que luce hermosa?

Francisca presumió su nuevo vestido con todos sus compañeros del programa e hizo un sondeo con ellos para saber si su nuevo estilo le iba bien o no. Para sorpresa de la dominicana todos sus compañeros coincidieron en que lucía hermosa con esa prenda y que el color le iba a la perfección a su tono de piel.