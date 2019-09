Camila Cabello y Shawn Mendes 'estaban apartados' antes de Señorita

Aunque todavía hace falta la confirmación oficial de su noviazgo con Shawn Mendes , Camila Cabello admitió que ambos estaban “apartados” antes de formar equipo para crear su exitosa canción Señorita, que claramente los reunió. La pareja colaboró primero en el tema I Know What You Did Last Summer en 2015, pero fue el candente video para su segundo proyecto en conjunto, lanzado en junio de este año, lo que convenció a sus fanáticos de que algo existía entre ellos. Ahora, Camila ha confesado que esta canción los ayudó a reconectarse.

Camila dice que ama a Shawn “con todo mi corazón”, pero no ha confirmado el romance

“Discutimos durante ocho meses para decidir si haríamos juntos la canción o no”, recordó la cantante en una charla con E! News en el lanzamiento del número Women in Music de Elle. “Yo lo amo con todo mi corazón y siempre lo he hecho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Siempre hemos estado allí para el otro.” Camila agregó: “Creo que nos apartamos porque no convivíamos mucho. Fue divertido poder reconectarnos y estar juntos otra vez”.

MÁS: Camila Cabello mirando la actuación de Shawn Mendes es de lo más adorable

La cantante de Havana de 22 años de edad también indicó que su relación con el joven de 21 años ha supercargado sus emociones. “Enamorarme, para mí, solo hace surgir todas mis vulnerabilidades. Todas esas cosas se me muestran y me hacen abrirme”, explicó. “Cuando estoy enamorada, escucho canciones y lloro. Lloro con más facilidad. Eso debe significar que estoy más abierta y más en contacto con mis emociones. Todo el espectro de emociones… alegría, temor, todas ellas.”

Estos artistas han sido amigos desde hace muchos años y trabajaron juntos por primera vez para la canción I Know What You Did Last Summer en 2015

MÁS: Joe Jonas y más reaccionan a la ausencia de beso entre Shawn Mendes y Camila Cabello en los VMAs

Se espera que el nuevo álbum de Camila Cabello, titulado Romance, sea lanzado este mismo año. El jueves la artista cubana dio a sus fanáticos un avance de dos canciones nuevas del próximo disco. La primera, Shameless, es una balada con música de guitarra sobre un amor imposible que ella no puede manejar. Por su parte, Liar es un tema de inspiración más latina sobre un amor imposible que se convierte en realidad.