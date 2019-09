Así se divierten Gabriel Soto y sus dos hijas en un sábado por la noche

Tras un verano lleno de aventuras, Gabriel Soto y sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, pasaron una divertida tarde de juegos, bailes y muchas risas en México. Como suele hacerlo, el actor compartió un lindo video en el que se le ve actuando y experimentando con las apps de sus teléfonos, haciendo un gran acto de lipsync.

VER GALERÍA

Gabriel Soto es padre de dos bellas hijas

En el gracioso clip, Gabriel se deja ver de lo más animado ‘cantando’ al lado de sus pequeñas un fragmento de la canción Big Fun de Heathers: The Musical, el cual en los últimos meses se ha hecho viral y existen miles de divertidas versiones por todo el internet. Pues bien, ahora fue el turno de las también hijas de Geraldine Bazán, quienes contaron con la valiosa participación de su progenitor.

Loading the player...

El actor y sus dos hijas siempre encuentran la forma de divertirse Video: @gabrielsoto

El lindo momento capturado por las pequeñas, deja en evidencia la gran relación que existe entre el actor y sus bellas hijas, además de la excelente química que hay entre ellos. “Sábado por la noche”, escribió el guapo protagonista de telenovelas como Vino el Amor (Televisa) junto al video que compartió, agregando algunos emojis de corazones y de personas bailando, recalcando así que el momento que vivió al lado de sus pequeñas fue de lo más divertido.

VER GALERÍA

El actor y sus pequeñas mantienen una relación muy cercana

En más de una ocasión, Gabriel Soto ha expresado lo mucho que le gusta ser papá de dos hermosas mujercitas y de hecho, en una entrevista reciente, confesó que en el caso de que la cigüeña volviera a tocar a su puerta, le encantaría que fuera de nuevo una niña por una razón muy especial.

Notas relacionadas:

- Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reencuentran gracias su hija mayor Elissa Marie

- ¡La distancia no los separa! Gabriel Soto, un padre muy amoroso con sus princesas

"Dejemos que la vida nos sorprenda. Luego me preguntan mucho si me gustaría tener un niño y siempre digo que, si me dieran a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho", expresó el actor a varios medios de comunicación luego de que le preguntaran sus planes a futuro con su actual novia, Irina Baeva.

VER GALERÍA

Gabriel ha confesado que le encanta ser papá de dos niñas

"Quizá es un hueco porque mi madre falleció cuando yo era niño, y la relación entre un hombre con un hijo es totalmente diferente a cuando tienes niñas", dijo muy sincero pues, aunque pase el tiempo, para el actor el vacío que dejó su mamá jamás será llenado.