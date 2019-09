Alejandra Espinoza confiesa que Aníbal Marrero le gustaba ¡pero ella tenía novio!

Alejandra Espinoza entró en 2007 a la competencia de Nuestra Belleza Latina (NBL) sin imaginar que se convertiría en la ganadora del concurso y que además de eso, conocería al amor de su vida. En una divertida entrevista para Enamorándonos USA, ‘Ale’ y Aníbal Marrero contaron algunos detalles de su relación que muy pocos sabían y una vez más, nos hicieron creer que el amor sí existe.

VER GALERÍA

La historia de Aníbal y Alejandra empezó hace 12 años

Entre risas, Alejandra confesó que Aníbal –quien era el profesor de baile en la Mansión de la Belleza de NBL—le atrajo desde el inicio. “A mí Aníbal siempre me gustó. A mí me gustaba desde que lo vi”. Curiosamente, por aquella época, ella tenía un galán. “Yo tenía novio, y no es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero Aníbal me gustaba”, reveló.

VER GALERÍA

Esta imagen es de la noche en la que Alejandra se coronó como la ganadora de la competencia

Aníbal y Alejandra se conocieron el 28 de marzo de 2007 y él asegura que desde el primer momento en que la vio, hubo magia. “Mi asistente, Janet, me decía: ‘tienes que ver a esta mexicana espectacular, una flaca (con unos atributos) así bien bellos, es preciosa, es la mejor es la que va a ganar…’”. El coreógrafo puertorriqueño cuenta que el día que reunieron a todas las concursantes fue el momento exacto en el que ocurrió el flechazo entre ambos, pero sentía que había cosas que dificultarían su amor, como el hecho de que él es 10 años mayor que ella.

Ambos recordaron que se tenían coquetos detalles y que se regalaban dulces, galletas y malteadas. En una de esas ocasiones, ‘Ale’ le dio una paleta de dulce y se acercó a despedirse de él y se dieron un besito muy, pero muy cerca de los labios, y eso dejó emocionadísima a Alejandra. “Yo me fui de ahí como si hubiese tenido 14 años y ¡el crush de mi vida me hubiese hablado por primera vez!”.

VER GALERÍA

El amor triunfó y Alejandra aceptó ser la novia de Aníbal

A lo largo del concurso construyeron una bonita amistad, pero el día de la semifinal, fue crucial para su relación, la cual se daría más adelante. “El día de la semifinal de NBL fue un momento muy importane en nuestra relación. No pude contestar la pregunta que me tocó”, recuerda la también actriz. “Yo ahí tiré la toalla, yo dije ‘yo no voy a seguir pasando vergüenzas’. Ya no quería salir”. El equipo de producción envío a Aníbal para tranquilizar a ‘Ale’ y él habló con ella.

Pero ella no lo escuchaba… ¡solo quería que él la besara! Pero eso no sucedió y Alejandra dejó el backstage y regresó al escenario, donde minutos después se coronó como la reina de NBL.

Más notas como esta:

- Alejandra Espinoza rompe en llanto por el primer día de preescolar de su hijo

- Alejandra Espinoza presume orgullosa el 'amor eterno' de sus papás

Y triunfó el amor

Pasaron varios meses y ellos seguían tan amigos como siempre, hasta que un día el le reveló sus sentimientos, ¡pero ella se molestó! “Alejandra se super enojó, (me decía) ‘¡cómo me dices eso, tú eres mi amigo!’”. Pero Aníbal insistió y le dijo muy seguro: “Tú te vas a enamorar de mí, tú me vas a pedir que nos casemos y yo te voy a dar tu primer hijo”.

Y así fue… Luego de tres años como novios, en 2011 se dieron el ‘sí acepto’ en una romántica boda en Puerto Rico y en 2014 anunciaron a los cuatro vientos que estaban esperando a su primer hijo juntos. El 11 de marzo de 2015 llegó a sus vidas Aiden Matteo Marrero y actualmente, son una de las familias más lindas del medio.