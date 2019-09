Thalía desborda felicidad rodeada de girasoles y su BFF, Lili Estefan

Thalía tiene un espíritu que contagia alegría a quien sea que convive con ella y Lili Estefan no se salva de esa buena vibra. Las grandes amigas no sólo tienen gustos en común, sino que también reina una química increíble entre ambas que las hace disfrutar de cada momento que están jutas. Y, claro, en el cumpleaños de la cantante las cosas no podrían ser menos que divertidas, como la presentadora de El Gordo y la Flaca recién reveló.

Lili publicó un video del cumpleaños pasado de la esposa de Tommy Mottola. Aunque sólo había revelado sus mejores deseos junto a varias fotos juntas y le envió una felicitación familiar desde la piscina, La Flaca sorprendió a los fans de ambas al mostrar cómo fue en realidad que celebraron juntas los 48 años de Thalía.

"¡¡Miren lo que hizo Thalía con los girasoles el día de su cumpleaños el pasado 26 de agosto!!", comentó Lili para sus seguidores. "¡Hasta cuando es ama de casa se pone a cantar!", agregó contenta sobre el clip en el que su amiga decora una habitación con girasoles, para después Lili mostrar un gran arreglo de globos que le llevó.

Thalía recién contó a sus fans lo mucho que le gustan los girasoles

Al ver el video, Thalía no contuvo las ganas de decirle a Lili lo importante que es en su vida. "¡¡Te amo!! Eres la mejor amiga del mundo. Dios te bendiga siempre mi Flaca bella", escribió la cantante.

Un cumpleaños feliz ¡y muchos girasoles!

Thalía sopló 48 velitas en su pastel de cumpleaños el 26 de agosto y justo ese día compartió con sus seguidores un par de bellas postales en un campo de girasoles. Rodeada de esta bella flor, la cantante escribió: "Girasol gigante que gira y gira. Y si yo fuera flor... ¡pues esta sería!".

Thalía irradia alegría a donde quiera que va

Antes de dedicarle un bello mensaje de cumpleaños, Lili comentó sus fotos. "¡¡Eres el girasol de nuestras vidas!! ¡Pura energía llena de luz positiva! ¡Te amo!".