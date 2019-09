¡Ya no es rubia! Britney Spears sorprende con su nuevo look

Ahora que el verano tiene los días contados, ¿qué mejor que un nuevo look para empezar el otoño con imagen renovada? Esto fue lo que probablemente pensó Britney Spears cuando recientemente decidió dejar el rubio platino que tanto la caracteriza para teñirse el cabello de castaño oscuro. ¿El resultado? Una Britney con un nuevo aire y que -a juzgar por las fotos- se divierte tanto como cualquier rubia.

Por años, la cantante ha mantenido su cabello teñido de rubio platinado

Desde la comodidad de su casa, la cantante de 37 años quiso compartir con sus seguidores de redes sociales algunas imágenes de su recién estrenado color de cabello. Sus fanáticos quedaron impactados, pues la intérprete de Oops I did it again ha mantenido por muchos años el mismo hairstyle y muchos le dejaron mensajes halagando su nueva apariencia.

Loading the player...

Varias selfies plagadas de muecas y gestos generaron más de 3 millones de ‘me gusta’ en tan solo un día. Este cambio radical demuestra que, pese a que actualmente se encuentra en medio de una lucha por la custodia de sus hijos, la artista todavía sabe cómo mantener una actitud positiva frente a las dificultades, algo que se ve reflejado en su estilismo. ¿Qué te pareció su nuevo look?

Ahora Britney luce una melena castaña oscura ¡y luce muy bien! Britney Spears cabello oscuro

RELACIONADO: Entrena con Britney Spears y pierde las libras de más