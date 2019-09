Francisca Lachapel explica por qué conserva el apellido de su exesposo

Si la vida de Francisca Lachapel fuera un libro, seguramente estaría basado en las vivencias de una guerrera, porque esa es la palabra que mejor la describe… En una entrevista con Erika de la Vega, la presentadora de Despierta América habló de todo; desde sus humildes orígenes en República Dominicana, sus duros años en Nueva York, su corona en Nuestra Belleza Latina (NBL) y hasta de su exesposo, Rocky Lachapel.

La conductora de televisión abrió su corazón y habló de su relación anterior

En el video podcast En Defensa Propia de Erika de la Vega, la modelo de 30 años explicó la razón por la que aún conserva el apellido de su ex, y se trata de una cuestión de practicidad, pues la gente la conoce con ese nombre desde que saltó a la fama en 2015. “Mi carrera ya la empecé así, no le veo sentirlo cambiarlo”, dijo la también actriz. “Es que se me hace que tiene como tanto caché… De Francisca Lachapel a Méndez, (mejor) Lachapel”, dijo entre risas, refiriéndose a su apellido de soltera.

Francisca reveló a Erika de la Vega que desde hace tiempo no habla con su exmarido

De la Vega le preguntó si sabía qué opinaba su exmarido acerca de que ella usaba ‘Lachapel’, y Francisca respondió que tenía mucho que no hablaba con él, así que desconocía su opinión sobre el tema.

Después de varios años juntos, en 2016 –casi un año después de que ella ganara la corona de Nuestra Belleza Latina—tomaron la decisión de separarse y en diciembre de 2017, se concretó su divorcio. “Fue una relación muy complicada, y terminamos el divorcio mal. De hecho, no puedo ni siquiera hablar de él, ni el de mí”.

Aunque fue una etapa dura en su vida, Francisca recordó que esa relación dejó en ella una gran lección. “La enseñanza que yo tengo de él es que hay gente que llega a tu vida, cumple un propósito y se tiene que ir”, expresó.

Buenos deseos

Francisca asegura que, aunque hubo altas y bajas en su relación, ella solo se queda con las cosas positivas. “Nos encontramos en un momento que ambos nos necesitábamos. Yo aporté mucho, él también y después cada uno tenía que seguir su propio destino”, indicó la presentadora, quien tuvo los mejores deseos para su expareja. “Espero que esté muy bien, de todo corazón, que esté bien. Yo solo recuerdo las cosas buenas”.

Francisca se sinceró y contó que funcionaban mejor en el plano amistoso. “Como pareja un desastre fuimos y como amigos, fuimos muy buenos amigos. Yo trato de ver eso, de ver al amigo, de rescatar eso”.