María Celeste Arrarás responde a Abraham Quintanilla por el disgusto de 'El Secreto de Selena'

Dos semanas atrás, María Celeste Arrarás estrenó la esperada serie El Secreto de Selena, en la que cuenta la historia de la reina del Tex-Mex tal como lo hace en su libro del mismo nombre. En él detalla sus vivencias como periodista mientras cubría el caso de la muerte de la cantante. Y aunque la serie causó emoción entre los fans de la fallecida joven, la familia Quintanilla no quedó muy contenta con el programa de Telemundo.

María Celeste Arrarás llevó a la pantalla chica la historia que cuenta en su libro El Secreto de Selena

Abraham Quintanilla, padre de Selena, rompió el silencio sobre la serie y emitió un comunicado de prensa en el que expresa su desacuerdo. "Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi adorada hija, Selena, con su falso ‘documental’ que llama ella una verdadera historia", escribió en el documento que tituló: "Reabriendo las heridas", por Abraham Quintanilla, Jr.

"Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender", agregó el padre de Selena.

Además, asegura que el objetivo de la periodista es meramente lucrativo y no busca esclarecer nada. "La corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara", explicó.

Abraham recalcó que en su familia ha estado presente un vacío y un dolor muy grande desde hace 24 años. "La verdadera historia es que desde la muerte de mi amada hija Selena mi familia y yo hemos dedicado cada segundo a proteger, elevar, y honrar su corta vida. No hay día en que mi esposa Marcella y yo no derramemos una lágrima, pues el dolor de perder a Selena es un dolor constante y la sentimos en cada detalle, en cada momento, pues el dolor es de por sí muy grande".

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995, cuando Yolanda Saldívar disparó en su contra

Abraham continuó: "Selena fue una joven con grandes aspiraciones y enfocada a su familia y su carrera musical, a sus diseños de ropa y sus tantos proyectos".

Quien también fuera mánager de Selena, aseguró que estuvo a punto de no emitir palabra sobre la serie, pero rompió el silencio para evitar que se ensuciara el nombre de su hija. "Ella no se puede defender porque la mató Yolanda Saldívar y yo no puedo quedarme callado cuando María Celeste trata ahora de asesinar su buen nombre con esa caricatura vergonzosa que ella llama un documental", escribió tajante.

La respuesta de María Celeste Arrarás

Al leer el comunicado del señor Quintanilla, la periodista emitió su propia declaración y le envió un mensaje a través de las redes sociales. "Es muy difícil y delicado tener que responder a las declaraciones del Sr. Abraham Quintanilla sobre mi persona porque, aunque hayan pasado tantos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cual un padre nunca se repone", anotó la presentadora de Al Rojo Vivo.

María Celeste Arrarás contestó punto por punto el comunicado de Abraham Quintanilla

"Mi intención nunca ha sido ofender al Sr. Quintanilla, ni a su familia", agregó. "Después de que entrevisté a la asesina en el 1995, el propio Sr. Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara en exclusiva. En esa ocasión, él comenzó diciéndome ante las cámaras que le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de Yolanda Saldívar. Fue SU iniciativa llevar a cabo esa entrevista en reconocimiento a mi trabajo periodístico", explicó.

"El Secreto de Selena, que es una serie basada en el libro del mismo nombre que escribí, no favorece la versión de la asesina convicta, ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así. Está basado en evidencias, en hechos documentados y en testimonios de testigos", agregó para defender su trabajo.

La periodista aseguró que incluso antes de publicar su libro, el señor Quintanilla intentó tomar acciones legales por difamación, lo que ella explica que no pudo suceder ya que no difama a nadie en su escrito. "No soy ni la primera ni la última periodista que escribe un libro sobre una persona famosa que murió trágicamente, basado en los resultados de su investigación", escribió.

La serie El Secreto de Selena cuenta con Maya Zapata y Damayanti Quintanar como protagonistas

Arrarás agregó que no busca dinero, y que incluso cuando publicó el libro años atrás donó las ganancias para becar a varias jóvenes. Además, explicó que ni la serie ni la historia buscan justificar lo que hizo Yolanda Saldívar, la asesina de Selena.

"Es una radiografía de cómo funciona la mente manipuladora de la asesina que le disparó a Selena por la espalda de la forma más cobarde", detalló para después agradecer al público por el apoyo que ha recibido en la cobertura de este caso desde aquel 31 de marzo de 1995.