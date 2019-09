Ariana Grande y la supuesta demanda por 10 millones de dólares contra Forever 21

Ariana Grande no está nada contenta con la marca de ropa y calzado Forever 21. Y es que a pesar de que la cantante y la compañía habrían acordado trabajar juntos, todo parece indicar que los contratos no fueron firmados y en su lugar la tienda de ropa utilizó las ideas, imagen y canciones similares a las de la también actriz para promocionar sus productos.

Ariana Grande estuvo a punto de ser la imagen de Forever 21

Al enterarse de ello, la intérprete de Thank U, Next presentó una demanda en contra de la compañía de spin-off Riley Rose, según publica CNN. De acuerdo con el portal, los agentes legales de Grande tomaron cartas en el asunto después de que no se concretará el acuerdo de patrocinio con la cantante, pensado para parte de 2018 y 2019.

Al parecer, la solicitud fue “explícitamente rechazada debido a la falta de voluntad de Forever 21 de pagar el valor justo de mercado por un celebridad de la altura de la señorita Grande”.

Sin embargo, la marca no se quedó sin promocionar su línea de ropa y calzado y lo hizo con una modelo muy parecida a la cantante. Además, la maniquí luce en las fotografías un estilo similar al que Ariana usó en el video 7 Rings, Aunque parte de las imágenes de la campaña ya no se pueden ver en las redes sociales de la marca. "Se apropiaron indebidamente del nombre, imagen, similitudes y música de la señorita Grande para crear la falsa percepción de su respaldo", asegura el sitio sobre las razones de la demanda.

Ariana Grande, el otro gran problema de Forever 21

Molesta con el deliberado uso de su imagen, Ariana Grande y sus abogados buscan que la marca los compense con 10 millones de dólares por daños a causa de infracción de derechos de autor. Pues en varias de las fotos se incluían partes de las canciones de la ex chica Nickelodeon.

La empresa utilizó fotos para una campaña en la que replicaron la imagen de Ariana Grande sin su consentimiento

La demanda de Ariana Grande llega en el que podría ser el peor momento para la marca. Desde hace semanas se rumora que su situación económica no pasa por buena racha y, a pesar de buscar reestructurar su deuda, las negociaciones con los posibles prestamistas no parecen avanzar. Por ello es que declararse en bancarrota ayudaría al negocio a deshacerse de las tiendas con menos ganancias y así quizá salvar la marca.