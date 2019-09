Dayanara Torres continúa su lucha contra el cáncer apoyada en el amor de su madre

Dayanara Torres sigue demostrando su fortaleza y su pasión por la vida al enfrentar con una sonrisa el cáncer de piel que le fue diagnosticado a principios de año. Así lo demostró la bella boricua en su reciente publicación en redes sociales, en donde a través de un video mostró la décima sesión de la radioterapia que recibe para combatir su enfermedad.

Dayanara continúa su lucha con una sonrisa en el rostro

En el emotivo clip, se puede observar como la exMiss Universo reposa en un sofá, mientras espera a que el tratamiento termine. En esta ocasión, Dayanara solo estuvo acompañada por su madre, Doña Luz Delgado, quien no se ha separado de ella en ningún momento y cada 21 años asiste para apoyarla. Junto al video, Dayanara compartió un mensaje de agradecimiento para su progenitora y para sus seguidores.

Dayanara se encuentra en la sesión número 10 de su tratamiento Video: @dayanaratorrespr

“Bendecida Siempre, junto a mi reina madre”, escribió al inicio de sus palabras. “Qué bendición es tenerte a mi lado, pendiente de mí y de los nenes”, agregó la bella actriz sobre el gran apoyo que ha recibido por parte de la señora Luz, quien se ha convertido en su mano derecha en esta difícil etapa.

La madre de la actriz se ha mantenido siempre a su lado

Dayanara continuó su mensaje demostrando la gran admiración que tiene por su mamá y agradeciendo siempre por el cariño y gran sostén que ha significado tenerla a su lado todos los días. “¡Eres mi mayor inspiración! Gracias por nunca soltar mi mano y siempre decirme las palabras perfectas para no derrumbarme”.

La exjuez de Mira Quien Baila (Univision) también agradeció a sus seguidores, quienes día a día le han demostrado su cariño y solidaridad a través de sus redes sociales. “A todos ustedes mis seguidores que no me sueltan ni un minuto y siempre me tienen en sus oraciones: son sus mensajes, sus buenos deseos y sus oraciones las que me demuestran que nunca estoy sola. Estaré por siempre agradecida.

Dayanara agradeció a sus fans por sus oraciones

A pesar de lo que pueda significar haber sido diagnosticada con cáncer en la piel, Dayanara Torres se ha mostrado siempre positiva y sonriente, fortalecida en el amor de sus hijos, su madre, sus hermanos y sus amigos, quienes no la han dejado sola. “Toma en cuenta a las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida…”, fue la frase con la que concluyó su mensaje.