Francisca Lachapel recuerda su duro pasado en Nueva York

Ha lugares que guardan siempre un poco de nuestra historia. Y para Francisca Lachapel, Nueva York es uno de ellos. Antes de conocer la fama y ganar la corona de Nuestra Belleza Latina, la originaria de República Dominicana vivió momentos difíciles en Nueva York mientras buscaba el camino correcto para hacer sus sueños realidad. Y durante la visita que los presentadores de Despierta América hicieron a la Gran Manzana en días recientes, fue inevitable para ella recordar que recorrió esas calles sin dinero, pero llena de ilusión y esperanza por un futuro mejor.

Francisca Lachapel llegó a Estados Unidos en el 2010 en busca de hacer sus sueños realidad

Justo el parque que la locación eligió para transmitir en vivo y cerca de sus seguidores neoyorquinos, es el mismo en el que años atrás, la presentadora vivía ratos llenos de desesperación. Junto al público, la también cantante recordó que ahí se sentaba a llorar cuando no le iba bien en su trabajo de venta de ollas, el cual hacía de puerta en puerta y con poco éxito.

"Si me pongo a contar la cantidad de ángeles que se aparecieron en mi vida cuando estuve en Nueva York, tratando de abrirme camino en este país en el que todos los inmigrant4es saben que no es nada fácil, pues no acabo", dijo hace unas semanas en Despierta América la ex Nuestra Belleza Latina 2015.

Francisca incluso tuvo días en los que los alimentos no eran nada seguro. "Pasaba los días muriéndome de hambre, tocando puertas mientras vendía mis ollitas y nadie abría. Hasta que una persona abría la puerta y no sólo me compraba, sino que también me daba algo de comer", dijo.

El cambio de vida de Francisca Lachapel

Por suerte para ella, aquellos días han quedado en el pasado y ahora no sólo tienen un hogar y un trabajo asegurado; sino que cuenta con el cariño del público y el de una familia que poco a poco creó con sus compañeros de trabajo y amigos. Además, está de lo más feliz de la mano de su prometido Francesco Zampogna, con quien pronto pasará por el altar.

Francisca Lachapel se convirtió en una inspiración para las chicas que buscan el sueño americano

La guapa conductora a diario agradece el rumbo que tomó su vida, algo que recordó aún más en su cumpleaños pasado. "¡¡Solo tengo un corazón lleno de agradecimiento!! Dios a ti te agradezco por haber escuchado todas mis peticiones y profundos deseos, por haberme permitido convertirme en la mujer de mis sueños", escribió en el festejo de sus 30 años. "Gracias por cada persona que has colocado en mi camino y por la felicidad con la que has adornado mi vida", agregó.