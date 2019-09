Bibi Gaytán retoma su carrera tras 15 años de ausencia y Eduardo Capetillo es el más emocionado

La espera terminó. Bibi Gaytán se encuentra lista para volver a los escenarios y retomar su carrera, la cual había dejado en pausa desde hace más de 15 años. Y no lo pudo haber hecho de mejor manera que protagonizando el musical Chicago en la Ciudad de México. Sin duda alguna, los fans de la actriz son los más emocionados, pero su marido, Eduardo Capetillo no cabe del orgullo de ver a su mujer triunfando nuevamente en las tablas.

VER GALERÍA

Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán son un matrimonio muy sólido

Así lo hizo saber el guapo actor, quien se mostró feliz por el gran logro de Bibi y no pudo evitar deshacerse en halagos para su esposa. “Volver a los escenarios después de tanto tiempo a interpretar a Velma Kelly en Chicago… está padrísimo la verdad, yo la veo fascinada, muy contenta y nos irradia esa felicidad, todos en casa estamos muy contentos”, dijo Capetillo a los micrófonos del programa Ventaneando (TV Azteca). “Ahorita a Bibi le está saliendo luz de sus ojos de felicidad y de gozo”, agregó.

VER GALERÍA

La actriz regresará a los escenarios y de la mejor manera

Al ser cuestionado sobre si se sentía orgulloso de ver a su amada nuevamente en su elemento, el actor estuvo al borde de las lágrimas al hablar del trabajo de Bibi. “Se me hace un nudo en la garganta, pero en los ensayos cuando yo la veía bailar All That Jazz y cuando la veo cantar… ¡me derrito!”, dijo con una gran sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA

Eduardo se mostró muy orgulloso por ver a su esposa de nuevo en las tablas

Eduardo también fue cuestionado sobre los rumores que rodean a su matrimonio sobre que él no dejó que su esposa continuara con su carrera después de la boda, a lo que el también cantante contestó: “A mí la factura de Bibi nunca me la endosó nadie, los seres humanos no es posesión de nadie, un ser humano es completamente independiente”, dijo de forma contundente y echando por tierra los rumores. “Bibi y yo nos encontramos hace 27 años y hace 25 decidimos conjuntamente llevar a cabo un proyecto de vida el cual se ha dado de manera espectacular y maravilloso”, puntualizó.

Más noticias como ésta:

- Así comenzó la bonita historia de amor de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo

- Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo preparan un reality show con su familia

Eduardo Capetillo también fue cuestionado sobre sus bodas de plata serán transmitidas por la televisión, como sucedió el día de su boda con Bibi Gaytán. “Hace 25 años todos ustedes fueron participes de ese momento tan íntimo y tan importante y tan trascendental para la vida de todos nosotros. Hoy queremos volver a hacer eso, porque la verdad nos dieron mucha suerte, y lo más importante mostrar que somos una familia normal”.

VER GALERÍA

La familia entera prepara una sorpresa para todos sus fans que pronto podrán ver por la televisión

Para finalizar, el actor hizo un balance sobre su matrimonio y se mostró agradecido por lo que ha vivido al lado de Bibi. “Soy un hombre sumamente afortunado. Le agradezco muchísimo a Dios que haya mantenido esta concordia, esta paz, este amor, esta unidad en mi matrimonio y que lleguen estas cosas tan hermosas”.