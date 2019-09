Justin Bieber se sincera y revela los oscuros pasajes que vivió a causa de la fama

Sin duda alguna, Justin Bieber es una de las estrellas pop más exitosos de los últimos tiempos. Fue en 2010 cuando el cantante saltó a la fama con su éxito Baby y desde entonces ha sido imparable. Sin embargo, el precio que ha tenido que pagar por toda la fama adquirida tras su lanzamiento como cantante ha sido demasiado alto y ha sido el mismo Bieber quien se ha sincerado al respecto.

Justin Bieber abrió su corazón y hablo de sus malas decisiones

A través de un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, el intérprete de Sorry habló de el complicado camino que ha tenido que enfrentar durante su camino a la fama y del oscuro pasado que tuvo cuando era apenas un adolescente que tenía todo lo que necesitaba a su alcance. "Es difícil levantarse de cama en la mañana con la actitud correcta cuando estás abrumado con tu vida pasada, trabajo, responsabilidades, emociones, familia, parejas, relaciones, cuando sientes que hay un problema tras otro", se lee al inicio de su extenso mensaje.

En sus palabras, el cantante confiesa que la decepción es uno de los sentimientos que a menudo llegan a él, por lo que incluso siente que en ocasiones puede anticiparse a que así será de ahora en adelante. “A veces puede llegar al punto en donde ya no quieres vivir. Donde sientes que nunca va a cambiar”, reveló.

El cantante se mostró reflexivo y muy sincero

Justin también habló de cómo fue que vivió esa primera etapa de su carrera, cuando todo era nuevo para él y todos querían estar a su lado. “Pasé de ser un chico de 13 años de un pequeño pueblo a ser alabado por todos lados con millones diciendo cuánto me amaban y qué grandioso era. No sé ustedes, pero la humildad viene con la edad, tú escuchas estas cosas cuando eres joven y comienzas a creerlas”, dijo.

Justin lleva unos años alejado de los escenarios

En contraste, Bieber reveló que al llegar a la edad adulta había vivido tan rápido que había tomado todas las malas decisiones que podía haber tomado a los 20 años y un poco más. “Pasé de ser una de las personas más amadas y admiradas del mundo a ser la persona más odiada, juzgada y ridiculizada”, agregó.

Fue así como vino una de las confesiones más duras de todo su mensaje en donde habló de adicciones y abusos en sus relaciones sentimentales y personales. “Empecé a consumir drogas muy fuertes a los 19 y abusé en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante a todos los que me amaban y me estaba escondiendo detrás de un caparazón”.

El intérprete ha encontrado en su esposa la paz que necesitaba

A pesar de todo lo vivido, Bieber confesó haber encontrado por fin la paz al lado de Hailey, aunque reconoció que le ha costado años resolver todas sus malas decisiones y sus relaciones rotas, y que afortunadamente hoy ha encontrado a gente que lo ama tal y como es. "Todo esto para decir que cuando las probabilidades están contra ti sigue luchando. Jesús te ama. Sé amable hoy, ama a la gente hoy no por tus normas sino por el amor perfecto y sin falla de Dios", finalizó así su mensaje.