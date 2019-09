Ana Patricia Gámez recuerda cómo fue su primer beso con su esposo

Nada como recordar el primer beso con esa persona especial… y eso fue justo lo que hizo Ana Patricia Gámez. La copresentadora de Enamorándonos USA compartió con sus fans cómo fue la primera vez que se dio un beso con su esposo, Luis Carlos Martínez. A través de las redes sociales de UniMas, la conductora contó en una entrevista cómo fue ese curioso momento, que no fue tan romántico como muchos podrían pensar.

Ana Patricia Gámez conoció a su esposo gracias a una compañera de trabajo, que más adelante se convirtió en su cuñada

Como recordarás, Ana Patricia Gámez conoció a su marido en una reunión en casa de Karla Martínez. Por aquel entonces, ambas eran compañeras en Despierta América y un día fue invitada a una fiesta, y fue ahí donde Cupido hizo de las suyas y los flechó. “Luis y yo nos conocimos en casa de su hermana, Karla Martínez”, detalló. “La verdad es que me atrajo muchísimo”.

En junio pasado la pareja celebró su quinto aniversario de bodas

Tras unas románticas citas llegó el momento que toda pareja espera con nervios y emoción: el primer beso. “¡Qué vergüenza!”, dijo entre risas cuando estaba a punto de revelar cómo había sido ese momento. “Él (Luis Carlos) se me acerca y yo pensé que me iba a dar un beso”, expresa Ana Patricia. “¡Pero no! Era para decirme algo, y yo que le doy el beso”.

La reina de Nuestra Belleza Latina 2010 indicó que ella y su marido constantemente recuerdan ese momento: “Luego estamos así de: ‘Tú me diste el primer beso, no que tú me lo ibas a dar’”.

Ana Patricia Gámez tiene una bonita familia con Luis Carlos Martínez

Tras ese primer beso, Ana Patricia y Luis Carlos comenzaron a escribir su historia de amor y el 2 de junio de 2014 se juraron amor eterno en una espectacular boda celebrada en Guadalajara, Jalisco. Para la ocasión, Ana lució un vestido de novia con motivos mexicanos del diseñador Adán Terriquez.

En mayo de 2015, nació su hija mayor, la linda Giulietta y en julio de 2018 volvieron a tener otro bebé, al que llamaron Gael.

Plena y enamorada

La exestrella de Despierta América confesó cuáles son las claves para tener un matrimonio sano y estable con el paso de los años. “Yo creo que confianza, respeto y admiración hacia la pareja”, confesó a la revista People en Español. Y vaya que le ha funcionado, pues en junio pasado celebró su quinto aniversario de bodas.