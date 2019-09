Sebastián Zurita y la motivación de su mamá, Christian Bach, para crear su serie

La carrera de Sebastián Zurita ha tomado un buen rumbo no solo por su talento y decisiones, sino también gracias a los consejos que recibió de sus padres Humberto Zurita y la fallecida actriz, Christian Bach. Las palabras de ambos quedaron grabadas en su mente cada vez que se enfrenta a un nuevo proyecto, y justo cuando nacía la idea de la serie Cómo sobrevivir soltero, fue el apoyo de su madre lo que lo motivó a seguir adelante con esta idea.

VER GALERÍA

Sebastián Zurita reveló que las palabras de su madre lo impulsaron a seguir adelante con la serie Cómo sobrevivir soltero

El actor de 32 años hizo mancuerna con su hermano Emiliano Zurita para producir esta historia que, de no haber sido por la actriz argentina, quizá no habría visto la luz. "Este proyecto, yo me acuerdo perfecto de haber escrito las primeras páginas entre noches de insomnio, y bajé a la cocina de mi casa y se lo enseñé a mi mamá. Lo leyó y me dijo: 'si yo fuera productora ahorita, lo haría'", recordó en una entrevista para Ventaneando.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- 'Le rendimos un homenaje todos los días', Emiliano Zurita sobre su madre, Christian Bach

- Humberto Zurita pone fin a los rumores y declara su amor eterno a Christian Bach

Las cálidas palabras de mamá pusieron un toque extra de emoción en la sonrisa del actor, quién continuó con el proyecto al mismo tiempo que decidió mostrárselo a Emiliano. "Eso fue lo que motivó a que yo se lo enseñara a mi hermano, él escribe desde muy chico y creo que escribe muy bien, yo la verdad era más bien algo como 'a ver si lo intento'", dijo sincero ante el proyecto de Addiction House, la casa productora de los chicos Zurita.

El proyecto de los hermanos Zurita pronto se convirtió en algo familiar, pues en su forma de trabajar resonaban las sabias palabras de sus padres, quienes les heredaron el talento y cariño por las cámaras. "Fuimos armando ya los proyectos con más carnita y fuimos creyendo en eso. Mi mamá y mi papá siempre han sido muy certeros y han apoyado como tienen que apoyar, también nos han dicho 'no, esto no'", relató.

VER GALERÍA

Humberto Zurita y Christian Bach formaron una familia de actores talentosos con sus hijos Sebastián y Emiliano

Sebastián Zurita y el recuerdo de la mujer que más ama

Es hasta ahora que Sebastián Zurita se ha pronunciado sobre su madre y la terrible ausencia que hay en su hogar desde el día que falleció seis meses atrás. “Tienes que aguantar, tienes que, de repente, decirle a la gente ‘sé que están preocupados, sé que quieren saber, pero ahorita nos toca estar nosotros bien y estar juntos; y poder resolver nuestros asuntos’”, dijo al mismo medio.

VER GALERÍA

Sebastián Zurita aseguró que su familia está más unida que nunca a pesar de la ausencia de su mamá

El recuerdo de su madre siempre estará presente en la mente y el corazón de Sebastián así como en los proyectos que emprenda, aunque este tiene un toque especial. "De repente se empezaron a materializar muchas cosas que habíamos trabajado por muchos años y que le tocó ver a mi mamá, disfrutar y todo ese rollo, y ahorita que estamos haciendo nuestra serie decimos 'tiene un ángel allá arriba'", dijo.