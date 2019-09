Maluma rompe en llanto al ver realizado uno de sus sueños: su primer avión privado

Sin duda alguna, Maluma se encuentra en el mejor de su carrera. El colombiano ahora se codea con artistas de la talla de Madonna y todos quieren tener su voz en sus discos. Por si eso no es suficiente, el cantante acaba de hacer realidad uno de sus más grandes sueños al comprar su primer avión privado para viajar a donde se le requiera.

Maluma recordó sus inicios y reflexionó sobre lo que ha hecho para llegar hasta donde está ahora

A través de sus redes sociales, Maluma compartió un video en el que se mostró de lo más sensible y con los ojos llenos de lágrimas de emoción, mientras admira la aeronave que fue personalizada a su gusto. Junto al emotivo clip, Juan Luis Londoño -nombre real del artista-, compartió un mensaje en el recordó sus inicios e hizo un recuento del esfuerzo y sacrificios que ha tenido que hacer para estar en el lugar en el que está.

El cantante no pudo ocultar su emoción Video: @maluma

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas”, relató Maluma sobre sus primeros pasos buscando una oportunidad. “No creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado”, agregó.

El cantante aprovechó este momento de reflexión para demostrarles a todos aquellos que no creyeron en él y le cerraron las puertas que los sueños sí se vuelven realidad y que siempre habrá alguien que crea en ti y te de la oportunidad que estás esperando. “Parceros: ¡ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a Royalty Air, con este avión tocamos la luna”, dijo.

Maluma invitó a sus segiuidores a nunca abandonar sus sueños

Maluma también dedicó unas palabras de aliento para sus fans, a quienes les pidió jamás abandonar sus deseos y luchar por ver que se vuelvan realidad. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que ¡los sueños si se hacen realidad!”, finalizó.