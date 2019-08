William Levy celebra feliz su cumpleaños 39 junto a Elizabeth Gutiérrez y sus hijos

William Levy cumplió 39 años este jueves y el actor no dejó pasar el día sin una celebración bastante divertida. Junto a su pareja Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Kailey y Christopher, el cubano-americano festejó este día de forma íntima pero muy alegre. William se notó bastante divertido en honor a sus 39 años, momentos que quedaron para la posteridad gracias a la cámara de sus amigos.

William Levy celebró su cumpleaños junto a Elizabeth Gutiérrez, sus hijos Kailey y Christopher, además de un cercano grupo de amigos

El actor cubano hizo una pausa en sus actividades para reunirse con sus seres queridos. William está bastante ocupado con la próxima apertura de su restaurante en Miami, Level 29, mismo que sus fans esperaban ver andando justo en este día tan especial.

El festejado convivió de lo más alegre junto a sus amigos, pero fue la presencia de su pareja Elizabeth Gutiérrez la que destacó entre los invitados. La también actriz se divirtió a lo grande mientras posaba para las fotos con un sexy minivestido amarillo. Su peinado de lado y maquillaje especial para la noche resaltaron su belleza natural.

Elizabeth Gutiérrez lució muy bella en la celebración del cumpleaños de su pareja

William Levy, agradecido y feliz con los proyectos en puerta

Aunque el actor no compartió imágenes de su cumpleaños, sí escribió unas palabras para sus siempre fieles seguidores. "Gracias mi gente por los mensajes de felicitaciones. Hoy hace 39 años que Dios me dio la oportunidad de vivir esta experiencia llamada vida y lo que más le agradezco es que me la dio con el cariño de ustedes incluido", expresó.

William Levy agradeció a sus fans por el cariño y apoyo que le han brindado no sólo en su cumpleaños, sino en toda su carrera

Además de la próxima apertura de su restaurante, Levy celera un proyecto profesional más. En las siguientes semanas el público podrá verlo de nuevo en la pantalla grande con En brazos de un asesino, cinta en la que no sólo actúa, sino que también es la primera de su casa productora William Levy Entertainment.