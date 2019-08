Ana Bárbara recuerda los difíciles momentos que vivió en su primer embarazo

Para la mayoría de las mamás, el primer embarazo es algo muy especial. No sólo porque marca su debut en la maternidad, sino por todas las experiencias nuevas -las memorables y las que se quisieran borrar de la mente- que vienen con él. Ana Bárbara recién recodó aquella época en la que se encontraba en la dulce espera de su hijo mayor, Emiliano. Y aunque fueron meses de ilusión, también hubo momentos que le hicieron el embarazo más complicado.

Ana Bárbara recordó cómo fue su primer embarazo, en el que vivió momentos difíciles en la parte laboral

Ana Bárbara habló por primera vez sobre la situación legal que opacó su dulce espera 19 años atrás, pues cuando anunció que estaba embarazada, hubo gente que lo tomó muy mal. ¿El motivo? La cantante decidió tomarse unos meses de descanso para dedicarse en cuerpo y alma a la maternidad, lo que en ese entonces ocasionaría que pusiera en pausa giras musicales.

"Cuando ya viene mi hijo a la vida, les digo a los músicos que voy a hacer un alto y deciden demandarme", recordó sobre los músicos que trabajaban con ella en los tours hace 19 años. Ana Bárbara se sintió muy ofendida por la situación, pues parecía que en vez de celebrar la vida y su condición como mujer, su embarazo era un problema que debía tener consecuencias.

La situación opacó un poco la felicidad de Ana Bárbara durante su primera dulce espera, hace 19 años

"Tú no demandas a una mujer porque va a ser mamá, se me hace una falta totalmente a todo respeto, al género femenino", dijo tajante. Incluso cree que debería haber una ley que ampare a las artistas que estén a punto de recibir a la cigüeña. "Así como a veces las mujeres tienen que descansar para tener el hijo, igual si eres artista, oye sabes qué, que alguien me lo explique", dijo.

Ana Bárbara, una mujer trabajadora

A pesar de la demanda, la cantante originaria de San Luis Potosí, México, continuó con su carrera al poco tiempo de haber debutado como mamá. Tal como cualquier mujer retomaría sus labores profesionales después de recibir a la cigüeña. "Además no paré para siempre. Yo, con Emiliano, curiosamente bien rápido: tenía un mes que había dado a luz, tenía la cuarentena y me acuerdo que canté en Cuernavaca, México", recordó.

Ana Bárbara y su hijo Emiliano son bastante cercanos

Y sin hacer caso a la mala experiencia que vivió durante su primer embarazo, la cantante siguió su corazón y repitió su papel como mamá dos veces más de forma biológica y dos de corazón. La cantante, quien tuvo a su primogénito con Edgar Gallardo, se casó en 2006 con José María Fernández 'El Pirru', viudo de la actriz Mariana Levy.

Ana Bárbara adoptó con mucho amor a Paula y José Emilio, los hijos menores de la pareja. Juntos se convirtieron en padres de José María. Años más tarde, fruto de su relación con el cantante Reyli Barba, la mexicana volvió a conocer la dicha de ser mamá cuando nació su hijo Jerónimo. Ahora está rodeada de cariño y una gran familia que la ama tanto como ella.

Ana Bárbara tiene una gran familia. Además de sus tres hijos biológicos: Emiliano, José María y Jerónimo, es madre adoptiva de José Emilio y Paula, los hijos de Mariana Levy

