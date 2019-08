Paulina Rubio publica una foto familiar que provoca la ira de su ex Gerardo Bazúa

Paulina Rubio siempre ha sido una persona discreta en las redes sociales, razón por la cual sus fans se llevaron una placentera sorpresa cuando ‘La Chica Dorada’ publicó una tierna imagen con sus hijos, Andrea Nicolás, de ocho años, fruto de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera, y Eros, de tres años de edad, cuyo papá es Gerardo Bazúa. En la instantánea, Paulina y su mamá, la famosa actriz Susana Dosamantes, ríen felices y relajadas mientras los pequeños miran hacia la cámara con curiosidad. También podemos apreciar lo mucho que los hijos de la artista han crecido, en especial Eros. “es superguerrero”, dijo la intérprete de Una Sola Palabra sobre su hijo menor. “Es el dominante, ¡Mis hijos son como el día y la noche!”

La cantante mexicana Paulina Rubio con sus dos hijos, Andrea, de ocho años, y Eros, de tres años. El papá del menor es el cantante Gerardo Bazúa

Sin embargo, parece que la más reciente fotografía familiar de Paulina no le sentó muy bien al papá de Eros, quien acto seguido, publicó un video en su perfil de redes sociales en el que aparece visitando el hogar de la cantante para ver a su hijo y parece que se le niega el acceso. “Que triste tener que subir este video para que se vea que, una de las tantas veces que he ido a buscar a mi hijo Eros... ¡y sí está! Pero al final me lo niegan por órdenes de la ‘Señora’. ¡Aquí queda la prueba de que así fue!”, escribió Gerardo para acompañar las imágenes.

Paulina y Gerardo posando juntos en 2016

Paulina está disfrutando de un tiempo de calidad con su familia antes del inicio de su gira por Estados Unidos que comienza en San José el 12 de septiembre. La cantante visitará diez ciudades con su gira Deseo, que terminará en Washington D.C. el 29 del mismo mes. A pesar de todos sus compromisos profesionales, la ex-Timbiriche siempre intenta dedicar el máximo tiempo a sus hijos. “Tengo una vida muy ágil, mis hijos me mantienen alerta todo el tiempo", explicó la cantante durante una entrevista para El Gordo y la Flaca el pasado año. "Nos despertamos muy temprano, estoy con ellos, desayuno, llevo a mi hijo mayor a la escuela, de ahí me voy a yoga o a mi entrenamiento, me voy al mar o a alguna clase, me tomo un tiempo para mí o me voy a ver a mi bebé que es un terremoto”.

Gerardo y Paulina finalizaron su relación en julio de 2018 y están envueltos en una disputa por la custodia de su hijo en común Eros. Desde entonces, Gerardo ha rehecho su vida, el año pasado casó con Laura Cristina Camarena en una ceremonia celebrada a bordo de un yate en Miami.