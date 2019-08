El martes 27 de abril México experimentó una tragedia cuando un ataque con fuego incendió un bar local, el Caballo Blanco, en la ciudad de Coatzacoalcos, y quitó la vida cuando menos a 23 personas y dejó lesionadas a otras trece. La actriz mexicana Salma Hayek , quien nació en esa localidad, recurrió a sus redes sociales para enviar un poderoso mensaje a su ciudad de origen.

Salma Hayek alzó la voz después de un trágico ataque con fuego en México

“Me da mucha tristeza que en mi Coatzacoalcos, donde crecí con la libertad que da una comunidad unida y sin violencia, anoche murieron por lo menos 25 personas en un atentado a un bar”, escribió la artista junto a una fotografía de cuatro mujeres que lloran y se abrazan después del incidente. “Desgraciadamente esta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en México. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es hora de que se acabe tanto sufrimiento en un país que lo tiene todo”, expresó.

Esta no es la primera vez que la tragedia se apodera de México. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pronunció un discurso después del ataque en el que prometió que encontraría a aquellas personas responsables, tal como hicieron las autoridades en abril después de un ataque criminal que ocurrió en el estado. “Así como en Minatitlán cuando encontramos a los responsables, el crimen que sucedió hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune”, escribió. “En Veracruz ya no toleraremos a los grupos criminales”, concluyó.

El ataque quitó la vida cuando menos a 23 personas y dejó lesionadas a otras trece